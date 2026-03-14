Condenado al ser sorprendido con un alijo de 335 kilos de hachís en una 'narcolancha' en la costa de El Ejido (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería ha impuesto tres años y diez meses de prisión al piloto de una lancha que fue sorprendido cuando transportaba un alijo de más de 335 kilos de hachís distribuidos en varios fardos en la costa de El Ejido (Almería) en mayo del pasado año.

El acusado reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Segunda, que lo condenó en firme por un delito contra la salud pública y le impuso, además, una multa de más de 6,8 millones de euros con dos meses de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

Fue sobre las 21,30 horas del 9 de mayo del pasado año cuando el acusado fue avistado por las autoridades cuando pilotaba una embarcación semirrígida de unos 5,8 metros de eslora equipada con un motor de 115 caballos, valorada pericialmente en 3.000 euros.

El acusado, de origen senegalés, navegaba de manera perpendicular a la costa de El Ejido, en el entorno de Punta Entinas Sabinar, cuando fue interceptado a bordo de la citada embarcación, en la que transportaba un total de 12 fardos y una caja de cannabis con distintos grados de pureza.

En total, según las mediciones realizadas a lo largo del procedimiento, la droga arrojó un peso superior a los 335 kilos, de modo que habría alcanzado un valor estimado en el mercado ilícito de casi 2.289.250 euros.

El acusado, al que se encontraron únicamente 90 euros en efectivo, reconoció que poseía la citada sustancia para distribuirla a terceros. También llevaba consigo dos teléfonos móviles que eran utilizados para contactar con posibles compradores.

El tribunal acordó además la expulsión del acusado del territorio nacional una vez cumplidas dos terceras partes de la condena o en el momento en el que alcance el tercer grado penitenciario.