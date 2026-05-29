Condenado a tres años de cárcel por custodiar 380 kilos de hachís en una finca de naranjos de Almería

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ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado una condena de tres años y un día de prisión para un hombre acusado de custodiar más de 380 kilos de hachís distribuidos en varios fardos que estaban ocultos en una finca de naranjos de la provincia de Almería.

La resolución judicial rechaza el recurso de apelación de la defensa y confirma la sentencia de la Audiencia de Almería, que también imponía al acusado una multa de casi 774.000 euros conforme al valor en el que se estimó la droga.

La sala rechaza que el papel del acusado fuera el de mero custodio del estupefaciente o un simple colaborador al considerar que la acción destinada a poseer, guardar o vigilar el alijo lo convierte en autor de un delito contra la salud pública.

Asimismo, apunta que el arresto se practicó poco después de que el estupefaciente fuera descargado de una embarcación neumática que había llegado a la costa apenas media hora antes de la intervención policial.

La sentencia apunta que la Guardia Civil localizó sobre las 5,00 horas del 20 de julio de 2023 en una finca dedicada al cultivo de naranjos, entre las poblaciones de Balanegra y Venta Nueva un total de once fardos de resina de cannabis que era custodiada por el acusado para su distribución a terceros.

Los agentes llegaron a distinguir hasta tres lotes en los que se repartían los 382 kilos de hachís que, de forma conjunta, habrían alcanzado un valor en el mercado ilícito de 773.949,64 euros.

El fallo acuerda además que el acusado cumpla dos terceras partes de la pena en prisión mientras que el resto sea sustituido por su expulsión del territorio nacional durante siete años.