Controlado el incendio en la zona industrial del Muelle de Pechina del Puerto de Almería sin daños personales

Un helicóptero del Infoca actúa sobre el incendio declarado en el Muelle de Pechina del Puerto de Almería. - APA

ALMERÍA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha declarado en la mañana de este miércoles en la zona industrial del Muelle de Pechina del Puerto de Almería durante unos trabajos de corte de tubos de acero recubiertos de polipropileno ha quedado controlado, sin daños personales ni riesgo para la población, mientras se llevan a cabo tareas de enfriamiento.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Almería (APA) en un comunicado, el fuego se ha originado en torno a las 9,15 horas en una zona de acopio de material y contenedores con tubos vacíos y fuera de uso, lo que ha propiciado la "rápida propagación" de las llamas y una intensa columna de humo negra que, ante la ausencia de viento, se ha mantenido vertical.

El incendio se ha producido en una zona exterior, fuera de cualquier nave industrial. La humareda se debe tanto al recubrimiento de los tubos como a las calzas de madera que los sujetan, materiales que han ardido "con facilidad".

De manera inmediata se han personado en el lugar la presidenta de la APA, Rosario Soto, la Policía Portuaria y el personal de Seguridad de la Autoridad Portuaria, que han dado aviso de la emergencia al 112.

Hasta la zona también se han desplazado Bomberos de Almería y un helicóptero del Infoca, que han controlado el fuego. Además, desde EMA 112 Andalucía también se ha alertado a Policía Nacional y Policía Local de Almería.

La APA ha activado desde el primer momento el Plan de Autoprotección del puerto, primero en fase azul y, de forma preventiva, ante la posibilidad de que se intensificase el viento y el humo virase hacia la ciudad, en fase roja, con lo que el plan portuario ha quedado supeditado al plan municipal.

En ese momento, se ha trasladado a la población, a través de los medios de comunicación, las recomendaciones pertinentes dada la situación del suceso. Actualmente, el plan de autoprotección ha quedado de nuevo fijado en fase azul hasta que se dé por extinguido totalmente el incendio.