Los cuatro heridos del tiroteo de El Ejido (Almería) continúan en la UCI, aunque la joven evoluciona de forma favorable

Archivo - Hospital de Poniente de El Ejido (Almería). - EUROPA PRESS/JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

EL EJIDO (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

Los cuatro heridos en el tiroteo registrado en El Ejido (Almería), en el que murieron dos vecinos del municipio presuntamente a manos de su hijo, continúan ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), si bien la mujer de 19 años atendida en el Hospital Universitario Poniente ha sido desentubada y "evoluciona favorablemente", según ha trasladado este miércoles el alcalde ejidense, Francisco Góngora (PP).

El regidor ha ofrecido esta actualización tras el minuto de silencio guardado en la Plaza Mayor del municipio en recuerdo de los dos vecinos fallecidos en los hechos ocurridos en El Canalillo y en señal de "repulsa y condena", dentro de una jornada de luto oficial decretada por el Ayuntamiento como muestra de "respeto" y "profundo pesar".

Sobre los dos menores ingresados en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor, el bebé de siete meses del detenido y una niña de 21 meses ajena a la familia, ha indicado que permanecen pendientes de evolución, sin que se hayan trasladado cambios en su estado.

También permanece en la UCI el varón de 60 años trasladado al Hospital Universitario Torrecárdenas, quien fue intervenido de urgencia por un impacto de bala en el cráneo y sigue pendiente de evolución.

El detenido, un hombre de 25 años, fue arrestado sobre las 4,00 horas del martes como presunto autor de la muerte a tiros de sus padres y de haber causado heridas a otras cuatro personas. Los primeros avisos alertaron poco después de las 23,00 horas de un tiroteo en una zona conocida como El Canalillo, próxima a Balanegra, donde fueron localizadas dos personas fallecidas dentro de un turismo con impactos de bala.

La Guardia Civil investiga los hechos como un episodio de "violencia doméstica" y apunta a que el presunto autor pudiera sufrir algún tipo de "trastorno mental". Además, trata de determinar la procedencia del arma, ya que el detenido carecía de licencia.

GÓNGORA PIDE ACLARAR LOS HECHOS PREVIOS AL SUCESO

El primer edil ejidense ha defendido la necesidad de "arrojar luz" sobre los hechos previos al suceso y conocer si existían amenazas, malos tratos o algún aviso anterior sobre el riesgo que podía representar el detenido.

"Tenemos que ser muy claros y tenemos que llegar hasta el fondo", ha manifestado Góngora, quien ha planteado que se determine qué conocimiento podían tener la Guardia Civil o la Subdelegación del Gobierno sobre la situación previa.

En este sentido, ha reclamado más medios para la Guardia Civil y un refuerzo de las labores de investigación en determinadas zonas del municipio y de la provincia donde, según ha sostenido, existen focos de cultivo de marihuana, 'petaqueo' y tenencia de armas.

Góngora ha afirmado que estos focos están vinculados a "clanes" que, según ha trasladado, manejan "muchos recursos económicos", poseen armas y protagonizan enfrentamientos y rivalidades. En este punto, ha recalcado que no quiere "estigmatizar ningún caso", si bien ha sostenido que se conocen los puntos donde se desarrollan estas actividades delictivas.

La investigación continúa a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Almería. En la búsqueda del sospechoso participaron unidades territoriales, de seguridad ciudadana, GAR y de investigación de la Guardia Civil, además de la Policía Local de El Ejido.