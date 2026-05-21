Declarado un incendio forestal en el paraje de Las Minas de Huércal de Almería

Incendio en el paraje La Mina de Huércal de Almería visible desde el norte de la capital almeriense. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el EMA Infoca, trabajan para sofocar el incendio que se ha declarado en torno a las 11,00 horas de este jueves en el paraje Las Minas de Huércal de Almería.

El incendio, con varias columnas de humo visibles desde el norte de la capital almeriense, han obligado a movilizar un helicóptero semipesado para actuar desde el aire así como un camión autobomba, según han informado desde el dispositivo.

Hasta el lugar para sofocar las llamas, que afectan a un paraje donde predomina el matorral, también se ha desplazado un grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente.