Detenidos dos sospechosos del robo en un establecimiento hostelero en Huércal-Overa (Almería)

La Guardia Civil detiene al sospechoso de un robo y varios hurtos en Huércal-Overa (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras del robo con fuerza en un establecimiento hostelero durante la madrugada del pasado 12 de marzo en Huércal-Overa (Almería), donde se ocasionaron varios destrozos y daños materiales.

Según informa la Comandancia en una nota, los arrestados habrían fracturado una ventana trasera y accedido al interior del local, del que fueron sustraídos bienes por valor de unos 1.600 euros.

La actuación policial permitió identificar a los dos sospechosos, quienes fueron arrestados incluso de que el propietario del local interpusiera la denuncia.

Asimismo, uno de los involucrados volvió a ser detenido apenas tres días después a la carrera por el presunto hurto de una bicicleta en un parking privado. Según la investigación, también se había hecho con algunos objetos personales del interior de un vehículo e habría intentado acceder a un edificio anexo. En su caso, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión preventiva.