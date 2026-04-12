Fernández-Pacheco critica que Montero quiera dar "lecciones" sobre sanidad cuando fue la que "más daño" le hizo

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP-A por la provincia de Almería y consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha criticado este domingo que la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, pretenda dar "lecciones" sobre la sanidad pública andaluz cuando fue la que "más daño" hizo al sistema en su etapa como consejera de Salud en anteriores ejecutivos socialistas.

En declaraciones a los medios de comunicación en Almería, Fernández-Pacheco ha expresado su respeto por las manifestaciones convocadas este domingo por Mareas Blancas en defensa de la sanidad pública. "Nosotros tomamos buena nota de cada una de las reivindicaciones que esta mañana se van a dar cita en las calles de Andalucía", ha indicado.

No obstante, ha señalado que "llama poderosamente la atención que haya determinados grupos políticos que quieran encabezar esas manifestaciones cuando fueron ellos los que hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía", en referencia al PSOE-A.

A su juicio, María Jesús Montero "anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo seis meses no tiene ninguna credibilidad". Ha añadido que es la misma María Jesús Montero que, por ejemplo, "dijo en el año 2025, allá por el mes de febrero, que en cinco meses iba a tirar el hotel de El Algarrobico", y ahí sigue.

"La misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud llevó las listas de espera a su máximo histórico", ha indicado el candidato del PP-A por Almería, apuntando que "hace falta sosegar el debate y hacer un análisis sincero", porque "la sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas", aunque también quedan "retos por delante".

Ha agregado que se "están tomando medidas para que cada vez más los andaluces podamos disfrutar de un servicio público sanitario a la altura" de lo que merecen, "pero, desde luego, lecciones de los que más daño le hicieron a la sanidad en la historia de nuestra tierra, no podemos aceptar ninguna".

