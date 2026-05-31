La Guardia Civil de Almería refuerza sus áreas estratégicas a través del talento en prácticas de la UAL

Imagen de una alumna en prácticas en la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La comandancia de la Guardia Civil de Almería ha clausurado con un "balance sobresaliente" su programa de prácticas curriculares en colaboración con la Universidad de Almería (UAL). Así, esta edición ha marcado un "punto de inflexión cualitativo" para la Institución, al haber abierto con éxito sus puertas a disciplinas técnicas "pioneras" orientadas a la innovación comunicativa y a la intervención social especializada.

Tal y como ha señalado el Cuerpo en una nota de prensa, durante los últimos meses, un equipo multidisciplinar compuesto por cuatro estudiantes de la UAL, "se ha integrado plenamente en dinámicas diarias de la Comandancia". Dos estudiantes del Grado en Derecho han desarrollado su formación en áreas de "alta responsabilidad técnica", colaborando estrechamente en la Unidad Orgánica de Policía Judicial, el Subsector de Tráfico, la Compañía Fiscal y de Fronteras, así como en el departamento de Expedientes, donde han aplicado el "rigor normativo y administrativo que rige al sector público".

El "gran hito" de esta edición ha sido la incorporación, por primera vez en la historia de la Comandancia de Almería, de plazas especializadas ajenas al ámbito jurídico: un estudiante del Grado en Marketing e Investigación de Mercados en la Oficina Periférica de Comunicaciones (OPC) y una alumna del Máster en Migraciones, Mediación y Grupos de Vulnerables en el Equipo de Atención al Inmigrante (Edati).

Ambos perfiles han permitido reforzar áreas clave de la Comandancia: por un lado, dando soporte técnico a la gestión diaria de la información institucional, la redacción de notas de prensa y atención a los medios de comunicación; y por otro, apoyando las labores de mediación y traducción (árabe, inglés y francés) en las visitas sobre el terreno a los asentamientos vulnerables de la provincia, según ha señalado la Guardia Civil.

Esta doble incorporación "constata la voluntad de la institución de diversificar sus capacidades colaborando con las diferentes ramas académicas de la UAL".

Tras la finalización oficial de este periodo formativo, los estudiantes han manifestado una "excelente valoración" de la experiencia, coincidiendo de forma unánime en el alto grado de confianza depositado en ellos. "Lejos de asumir funciones puramente rutinarias o accesorias, los alumnos han operado como miembros de pleno derecho de la plantilla, afrontando responsabilidades de valor real para la seguridad y la administración pública", ha enfatizado el Cuerpo.

Con el cierre de esta convocatoria, la Guardia Civil de Almería "reafirma su compromiso con el desarrollo de talento joven de la provincia, consolidando una estructura moderna, transparencia y multidisciplinar capaz de responder con eficacia a las nuevas realidades de la sociedad civil a través de la excelencia técnico-académica".