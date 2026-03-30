Un guardia civil fuera de servicio evita en Níjar (Almería) el robo de dos alianzas

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio ha evitado en Níjar (Almería) que una mujer culminara el robo a un hombre al que, tras hacerse pasar por miembro de una asociación de personas con discapacidad y asegurar que estaba recogiendo firmas, ya había quitado una alianza de oro con el conocido como 'método del abrazo' e intentaba sustraer un segundo anillo.

La autora de los hechos ha sido detenida por presuntos delitos de robo con violencia y estafa, según ha informado la Comandancia en un comunicado.

La actuación comenzó cuando el agente, franco de servicio, circulaba en su vehículo particular por la carretera Cabo de Gata-Níjar y advirtió que un varón y una mujer forcejeaban. En ese momento, se apeó del vehículo, se identificó como guardia civil y la retuvo hasta avisar a una patrulla en servicio.

La mujer se había acercado previamente a la víctima tras "ganarse su confianza" al hacerse pasar por miembro de una asociación regional de personas con discapacidad y al decir que estaba recogiendo firmas. Para ello, portaba una carpeta con un rectificado de la asociación y un cuadro con varias firmas ya inscritas.

Cuando el agente intervino, la mujer ya había sustraído una alianza de oro al varón e intentaba quitarle un segundo anillo. Al verse sorprendida, arrojó la alianza al suelo para eludir la acción policial.

Tras el aviso del agente, una patrulla uniformada procedió a su detención y a su traslado a dependencias policiales. Allí, cuando le leyeron sus derechos, mostró una "actitud agresiva" e intentó, sin éxito, escaparse del lugar.