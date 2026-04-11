La Guardia Civil salva la vida de un 'wingfoiler' a 1,5 millas de la cosa de Cabo de Gata (Almería)

Archivo - Playa de Mónsul, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha rescatado y salvado la vida de un 'wingfoiler' que era incapaz de regresar a la costa y que ya se encontraba a 1,5 millas de la costa de Cabo de Gata.

Tal y como ha indicado la Benemérita en una nota, el rescate se llevó cabo a las 17,00 horas del viernes 10 de abril por la Patrullera Río Tietar compuesta por dos componentes del Grupo Marítimo del Estrecho y personal del Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Almería, cuando esta es alertada a través de una llamada al Centro de Mando y Coordinador de Servicios de la Guardia Civil de Almería (062).

Así, tras hacer una búsqueda por la zona, la patrullera localiza al deportista, a 1,5 millas de la costa, donde es rescatado y trasladado hasta la base del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil de Almería para ser recogido por sus familiares por tierra. De este mood, la "rápida actuación y localización" del 'wingfoiler' evitó que el deportista hubiera perdido la vida en el mar.

En estos contextos, el Instituto Armado ha precisado que para practicar deportes acuáticos de forma segura es "imprescindible" hacer uso de chaleco salvavidas, revisar el material y las condiciones meteorológicas, no salir solo, "conocer tus propios límites y avisar a alguien en tierra de la ruta que vamos a seguir".

En suma, la Guardia Civil ha concretado que la seguridad comienza antes de iniciar la actividad, revisa el clima, consulta el viento las mareas y el oleaje. Asimismo, han recomendado familiarizarse con la zona, rocas, corriente y zonas de baño, así como informar a alguien de la actividad que vas a realizar, hora de inicio y finalización y ruta a seguir.

Finalmente, han instado a revisar el material, utilizar solamente material homologado y llevar algún sistema de comunicación, teléfono móvil en bolsa estanca o sistema VHF.