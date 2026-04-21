El Hospital Vithas Almería celebra este jueves una sesión gratuita para informar sobre la prevención y detección del VPH

Cartel de la charla-coloquio 'VPH: dudas comunes, respuestas claras', organizada por el Hospital Vithas Almería. - VITHAS

ALMERÍA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vithas Almería ha organizado para este jueves 23 de abril, a las 17,00 horas, una jornada informativa gratuita sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH) en el marco del proyecto Vithas Aula Salud.

La sesión, titulada 'VPH: dudas comunes, respuestas claras', se celebrará en el salón de actos del centro y estará abierta a pacientes y a la población en general hasta completar aforo, según ha informado el centro médico en una nota. La inscripción se puede realizar a través del correo electrónico 'comunicacion.almeria@vithas.es'.

La charla-coloquio contará con la participación del doctor Gabriel Fiol Ruiz, ginecólogo oncológico del Hospital Vithas Almería y presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia, junto a Vanesa Fernández Humanes y Mónica Archilla Castillo, enfermeras de Salud Pública del Distrito Sanitario Poniente y miembros del grupo de trabajo de vacunas de Asanec.

Según ha explicado el doctor Fiol, "el VPH es una infección muy frecuente, pero en la mayoría de los casos pasa desapercibida y se resuelve de forma espontánea".

No obstante, ha señalado que "es importante conocerla bien para poder prevenir posibles complicaciones" y ha destacado que actualmente existen "herramientas muy eficaces, como la vacunación y los programas de cribado, que permiten reducir de forma significativa los riesgos asociados al virus". "La información y la prevención son fundamentales", ha subrayado.

Durante la sesión se abordarán cuestiones como qué es el VPH, cómo se transmite, cuáles son sus posibles consecuencias y su relación con determinados tipos de cáncer, "especialmente el de cuello de útero", así como las medidas que existen para su prevención.

Además, las profesionales de enfermería pondrán el foco en la importancia de la vacunación y en el papel de la salud pública en la prevención de esta infección. El formato permitirá que los asistentes planteen sus dudas directamente a los profesionales sanitarios.

El especialista ha indicado también que "se estima que alrededor del 80 por ciento de las personas sexualmente activas entrarán en contacto con el VPH en algún momento de su vida".

En este sentido, ha precisado que esto "no significa que todas desarrollen una enfermedad, ya que en la mayoría de los casos la infección es transitoria y se elimina de forma espontánea", aunque ha advertido de que su alta frecuencia hace "imprescindible mejorar el conocimiento social sobre el virus, insistir en la prevención y promover la vacunación y los programas de cribado como herramientas clave de salud pública".

"El objetivo es ofrecer información clara, rigurosa y accesible, resolver dudas habituales y ayudar a la población a tomar decisiones informadas sobre su salud", ha apostillado el doctor Fiol.