El juez deniega poner en libertad a los hermanos acusados del tiroteo mortal en una gasolinera de Berja (Almería)

Archivo - Juzgados de Berja (Almería). - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un juez ha denegado la puesta en libertad provisional de los hermanos M.A.F.C. y C.J.F.C. acusados de acabar mediante cinco disparos con la vida de J.G.M., de 37 años y perteneciente a un clan rival, así como de herir a su hermano en un bar situado en una gasolinera a las afueras de Berja (Almería) el 2 de mayo del pasado año como supuesto acto de represalia por el crimen del hijo de uno de los investigados semanas antes en El Ejido.

El titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja considera que aún existe riesgo de fuga por parte de los investigados, quienes se enfrentarán a la decisión de un tribunal de jurado por esta causa por dos delitos de asesinato, uno de ellos en grado de tentativa.

Asimismo, el juez ve factible la posibilidad de huida por parte de los investigados en caso de que salieran de prisión no solo por la gravedad de los delitos que se les imputa sino también por la capacidad económica con la que cuentan para ello, ya que tampoco se han reportado indicios suficientes que acrediten su arraigo en la zona, según expone en un auto consultado por Europa Press.

El instructor da cuenta de los sólidos indicios que existen sobre la presunta autoría de los hechos por parte de los hermanos, ambos a su vez padre y tío del menor de 16 años que murió de forma violenta en la Loma de la Mezquita de El Ejido en marzo de ese mismo año a manos de un hombre --familiar de la víctima mortal del tiroteo de la gasolinera-- que acto seguido se quitó la vida.

Tal circunstancia se perfila como principal móvil del ataque, toda vez que constan en el marco del proceso diferentes declaraciones testificales de la familia del fallecido en las que se advierte de que los investigados lanzaron semanas antes de los hechos una serie de amenazas de muerte al finado así como a su entorno familiar.

Más allá de esto, el juez se alinea con la postura de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por el letrado Javier Salvador, de Aránguez Abogados, puesto que de lo instruido se observan "signos más que evidentes" que determinarían la participación de los investigados en el crimen.

Así, y conforme al atestado policial, sitúa a ambos investigados en la furgoneta empleada en el asalto que se dio sobre las 15,30 horas en la gasolinera de Berja, en cuyo bar se hallaban las víctimas, a partir tanto de la versión de los testigos como de las imágenes captadas por distintas cámaras de seguridad y de tráfico.

En este sentido, se pudo divisar que en el asiento del copiloto viajaba un varón con tatuajes compatibles con los de uno de los investigados mientras que el conductor era el propietario de la furgoneta.

Asimismo, durante la entrada y registro de las viviendas se localizaron armas y munición del mismo calibre y marca que las siete vainas recuperadas del escenario del crimen. Los investigados se encuentran en prisión provisional desde el 22 de mayo.