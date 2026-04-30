La Legión conmemora el 2 de mayo en Viator (Almería) con un homenaje y una distinción de Ucrania

Acto de conmemoración del 2 de mayo del Grupo de Artillería de La Legión en la Base 'Álvarez de Sotomayor', en Viator (Almería). - MINISTERIO DE DEFENSA

VIATOR (ALMERÍA), 30 (EUROPA PRESS)

El Grupo de Artillería de la Brigada de La Legión ha conmemorado este jueves en la Base 'Álvarez de Sotomayor', en Viator (Almería), el 2 de mayo con un acto en el que se ha impuesto la medalla ucraniana 'Distinción de Honor por la Asistencia al Ejército' al personal participante en la misión Eumam UA-VI, en reconocimiento a la cooperación y al apoyo prestado a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El acto ha estado presidido por el general jefe de la Brigada de La Legión, José Agustín Carreras Postigo, según ha informado la propia unidad en una nota. La conmemoración ha recordado una fecha clave en la historia de España, el levantamiento en armas del pueblo español contra el Ejército francés, que marcó el inicio de la 'Guerra de la Independencia' española, desarrollada entre 1808 y 1814.

La ceremonia ha comenzado con la entrada al Patio de Armas de la Banda de Guerra, la Unidad de Música, la Escuadra de Gastadores y las baterías. Tras la entronización del Cristo y la entrada del guion del Grupo de Artillería de La Legión, se ha procedido a la revista a la fuerza.

Durante el acto se han impuesto diferentes condecoraciones al personal, entre ellas la medalla ucraniana, así como la entrega de becas al personal de Unidad 'Señoras de Santa Bárbara'.

A continuación, el capitán Manuel Lucas Cepeda ha dado lectura a la 'Lección del 2 de mayo', seguida de los vivas reglamentarios y del homenaje a quienes dieron su vida por España, acompañado por la interpretación de 'El Novio de la Muerte', uno de los momentos de mayor solemnidad del acto.

La jornada ha continuado con el Himno de Artillería y la Canción del Legionario. Como cierre, se han recitado los espíritus del Credo Legionario, en concreto el del Compañerismo y el del Espíritu de la Muerte, en una ceremonia marcada por la tradición y la memoria histórica.

La condecoración ucraniana, concedida por orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha sido impuesta por el agregado de Defensa, Militar, Naval y Aéreo de la Embajada de Ucrania en España como muestra de agradecimiento por la labor desarrollada por el contingente español.