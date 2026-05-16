Más de 500 almerienses participan en los juegos, talleres y actividades por el Día de las Familias

Imagen de archivo de las actividades celebradas con motivo del Día Internacional de las Familias en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha organizado una celebración por el Día Internacional en el Parque de las Familias de la provincia, donde este espacio se ha convertido en "un gran punto de encuentro para el ocio, la convivencia y el aprendizaje compartido entre generaciones" que ha contado con la participación de más de 500 personas en esta cita impulsada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad dentro del III Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 2026-2030.

Durante toda la mañana, de 10,30 a 13,30 horas, las familias almerienses han disfrutado de talleres educativos, actividades sensoriales, juegos tradicionales y dinámicas participativas diseñadas para reforzar los vínculos familiares y promover valores como la cooperación, la creatividad y el cuidado mutuo, tal y como ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha visitado la jornada y ha destacado "la importancia de seguir creando espacios donde las familias puedan compartir tiempo de calidad, convivir y disfrutar juntas".

El edil ha subrayado además que "el Ayuntamiento de Almería apuesta por actividades que favorecen el desarrollo emocional, educativo y social de los menores, fomentando además la participación activa de padres, madres y familiares en el crecimiento de los niños".

Antonio Casimiro ha señalado que "esta actividad está organizada por el Área de Familia, Inclusión e Igualdad, cuya concejala Paola Laynez, me ha invitado a participar y es una muestra del compromiso municipal con las familias almerienses y con una ciudad que quiere seguir siendo cercana, amable y pensada para la infancia".

Las actividades han permitido que menores y adultos participaran conjuntamente en experiencias adaptadas a distintas edades.

Una de las propuestas "más entrañables" ha sido el 'Pequeño Jardín Sensorial', un espacio especialmente diseñado para bebés y niños de hasta tres años donde, a través de texturas, colores y elementos naturales, se ha fomentado la exploración libre y el fortalecimiento del vínculo afectivo con sus familias.

También ha despertado gran interés el taller 'Flores que Despiertan', un experimento creativo que ha unido ciencia, arte y emociones.

Niños y adultos han compartido deseos, mensajes y emociones a través de flores de papel que se abrían en contacto con el agua, generando momentos cargados de simbolismo y ternura, tal y como ha subrayado el citado comunicado.

La actividad 'Cuidamos Juntos', centrada en la plantación de lentejas, ha permitido reflexionar sobre la responsabilidad compartida y el valor de cuidar juntos aquello que crece, utilizando la siembra como metáfora del acompañamiento y la unión familiar.

A lo largo de toda la mañana, decenas de familias también han contribuido a construir 'El Jardín de las Familias', un gran mural colectivo que se ha ido completando flor a flor hasta convertirse en un símbolo visual de la diversidad y riqueza de las familias almerienses. "Una obra comunitaria llena de color y mensajes positivos que ha reflejado el espíritu participativo de la jornada", ha afirmado el Consistorio.

Los tradicionales juegos populares han sido "otro de los pilares del evento" gracias a la actividad 'Jugamos en Familia', donde padres, madres, abuelos, abuelas y menores han compartido carreras, dinámicas cooperativas y juegos clásicos en un ambiente festivo y alegre, priorizando la diversión y la convivencia frente a la competición.

La programación se ha completado con una gran búsqueda del tesoro por el parque, una propuesta que ha puesto a prueba la orientación, la lógica y el trabajo en equipo de las familias participantes, reforzando la comunicación y la cooperación entre adultos y pequeños.

La jornada ha contado además con la colaboración de tres entidades sociales comprometidas con el bienestar familiar y comunitario. Antonio Casimiro ha conversado con las representantes de las tres entidades como son la terapeuta de prevención en Proyecto Hombre, Patricia Uroz; la delegada de Familia Solidaria, Estrella Cara; y la voluntaria y responsable de Comunicación del Teléfono de la Esperanza, Lola Cañadas.

Además, Teléfono de la Esperanza ha desarrollado el 'Taller de emociones', donde se han trabajado las emociones básicas mediante dinámicas participativas como 'Pintar la alegría', 'La caja de sueños' o 'El Árbol de la Resiliencia', además de ofrecer herramientas de respiración consciente y agradecimiento.

Por su parte, Afasode y Proyecto Hombre han instalado stands informativos para acercar a las familias los programas y acciones que desarrollan en favor de la inclusión, la prevención y el acompañamiento social.

Con esta celebración, el Ayuntamiento de Almería ha querido conmemorar el Día Internacional de las Familias, cuya celebración oficial fue ayer, 15 de mayo, poniendo el foco en la importancia del tiempo compartido, el ocio saludable y la educación emocional como pilares fundamentales para el desarrollo de la infancia y la adolescencia.