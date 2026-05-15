Moreno afirma que es "insoportable" lo que está ocurriendo con el narcotráfico: "Hay que plantarle cara"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en su último acto en Sevilla en unos de los barrios más populares de la capital Hispalense. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía ( - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, Juanma Moreno ha manifestado este viernes que es "insoportable" y "vergonzoso" lo que está ocurriendo con el narcotráfico en Andalucía, tras el último suceso de que una narcolancha choca contra una patrullera de Aduanas en una persecución en Almería.

"Esto es insoportable", según ha manifestado Moreno, en un acto en el último día de la campaña electoral por el 17M, en el barrio de Sevilla Este de la capital.

Ha planteado qué es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para que el narcotráfico, que se circunscribía prácticamente al Estrecho de Gibraltar, "se haya extendido desde Pulpí (Almería) hasta Ayamonte, 900 kilómetros de costa andaluza donde campa a sus anchas".

Moreno ha añadido que los narcotraficantes se "ríen, para dolor nuestro, del esfuerzo, del compromiso y la determinación de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que es una vergüenza".

Ha añadido que es "vergonzoso que los miembros de la Guardia Civil, de Policía Nacional y de vigilancia aduanera no cuenten con los medios materiales y humanos suficiente para plantarle cara al narcotráfico, que corrompe a la sociedad y envenena a nuestros hijos y a nuestros nietos con la droga".

Ha manifesto que quiere trasladar a Sánchez que si vuelve a ser presidente de la Junta tras las elecciones del domingo, su gobierno va a "plantarle cara al narcotráfico".

Ha insistido en que el Gobierno tiene que reformar el código Penal para endurecer las penas al nacotráfico.

Juanma Moreno ha recordado que "seis servidores públicos, seis guardias civiles han muerto en acto de servicio precisamente persiguiendo a esas narcolanchas" y es "intolerable" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no haya ido al funeral de los dos últimos agentes fallecidos en Huelva.

Ha criticado también la ausencia de Sánchez: "Tanto que le gusta el Falcon para ir a una fiesta o a algo personal, no coge ese mismo avión para ir a cumplir sus obligaciones profesionales como presidente y sus obligaciones morales y asistir y acompañar a esos familiares rotos".

"Que quede muy claro: esto no son accidentes laborales, esto son asesinatos que se provocan por el narcotráfico, porque los agentes están en acto de servicio persiguiendo a una red criminal", ha dicho.