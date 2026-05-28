El narcotráfico y el crimen organizado marcan en Almería los desafíos de la Guardia Civil en su 182 aniversario

Acto conmemorativo del 182 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha destacado el papel de la Guardia Civil ante los retos de seguridad que afronta la provincia, especialmente frente al narcotráfico y el crimen organizado, durante el acto conmemorativo del 182 aniversario de la Fundación del cuerpo.

Martín ha presidido el acto junto al coronel jefe de la Comandancia de Almería, José Antonio Carvajal, en el patio central de la Comandancia, donde ha afirmado que Almería es una provincia con "una enorme vitalidad económica y social", pero también con "desafíos importantes desde el punto de vista de la seguridad".

Durante su intervención, el subdelegado ha señalado que hablar de la Guardia Civil en Almería es hacerlo de seguridad ciudadana en los municipios, auxilio en carretera, protección del medio natural, atención a las víctimas de violencia de género, vigilancia en la costa, rescates, investigaciones "discretas y complejas" y colaboración permanente con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Martín ha indicado que "en la actualidad se lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado", un problema que Almería conoce bien "por su posición geográfica, por su litoral" y por la presión que ejercen organizaciones criminales "cada vez más sofisticadas, con más medios y, en demasiadas ocasiones, con mayor capacidad de violencia".

En este sentido, ha destacado "el gran trabajo de la Guardia Civil en acabar con esta delincuencia" y ha subrayado que "detrás de cada operación culminada con éxito hay semanas, meses, a veces años de trabajo silencioso", así como "inteligencia, coordinación, paciencia y una enorme fortaleza profesional".

"Y hay, sobre todo, hombres y mujeres que saben que defender la legalidad exige estar en primera línea", ha añadido el subdelegado, quien ha afirmado que la inclusión de Almería en el V Plan Especial de Seguridad "responde a una realidad evidente", ya que la provincia "necesita una atención específica frente a fenómenos delictivos graves, especialmente vinculados al narcotráfico y al crimen organizado".

Asimismo, Martín ha trasladado palabras de gratitud "para las familias de los guardias civiles", porque "detrás de cada uniforme hay una historia personal, un hogar que comparte sacrificios y entrega".

Por su parte, el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería ha sostenido que "es fundamental evolucionar adaptándose a las nuevas circunstancias, pero sin perder la esencia que sustenta al cuerpo".

Carvajal ha expresado que "cumplir 182 años es la prueba de que cuando una institución se sustenta sobre el respeto a la ley, la neutralidad y el servicio al ciudadano se convierte en un bien inseparable de la sociedad". Asimismo, ha aludido a la Guardia Civil como "la mano tendida de auxilio" en catástrofes como el accidente de Adamuz, las inundaciones o los incendios registrados el pasado verano.

El coronel ha señalado que "en la actualidad, los desafíos son inmensos" y que "la criminalidad se ha globalizado", con fenómenos como "el narcotráfico, el tráfico de personas, el blanqueo de capitales y el terrorismo", que "no conocen fronteras". También ha situado el ciberespacio como "la nueva frontera" ante unos retos frente a los que la Guardia Civil trabaja "sin descanso".

DIPLOMAS Y CONDECORACIONES

Durante el acto se han entregado 16 condecoraciones de la Guardia Civil a agentes y otras instituciones, así como once diplomas de reconocimiento personal a los agentes que han pasado a la situación de retiro durante el último año.

Además, se ha rendido homenaje al subteniente Antonio Aguirre, uno de los guardias civiles más veteranos, que ha cumplido ya 100 años. En la conmemoración también se ha hecho entrega del cheque con el dinero recaudado con la Carrera de la Guardia Civil, que este año se ha entregado a la Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas, Aspaym Almería.

Al acto han asistido numerosas autoridades de la provincia, como el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; la delegada de la Junta de Andalucía, Aránzazu Martín; y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a otros representantes civiles y militares.