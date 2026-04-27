Pacheco exige "seriedad" con el tomate de Marruecos y advierte de que Almería no puede competir con "una mano atada"

El presidente del PP de Almería y candidato al Parlamento de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, participa en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía celebrado en la sala Varadero de la Autoridad Portuaria. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y cabeza de lista del PP por Almería a las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado "seriedad" a la hora de cumplir los acuerdos comerciales con terceros países y ha situado el tomate vinculado al acuerdo con Marruecos como un "caso sangrante" para los agricultores almerienses, al advertir de que el sector no rechaza competir en los mercados, pero sí hacerlo con "una mano atada a la espalda".

Así lo ha manifestado este lunes durante los Desayunos Informativos de Europa Press Andalucía que se han celebrado en el edificio Varadero de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), donde ha defendido que la agricultura almeriense tiene una "clarísima vocación exportadora" y que los agricultores de Almería "no están en contra de los acuerdos comerciales". "Somos exportadores por definición", ha subrayado.

Fernández-Pacheco ha centrado parte de su intervención en el acuerdo comercial con Marruecos en lo que tiene que ver con el tomate y ha aludido al etiquetado del tomate saharaui como marroquí, una práctica que "no puede suceder".

Según ha precisado, el mayor productor se encuentra en el Sáhara y "la soberanía de Marruecos sobre ese territorio no está reconocida internacionalmente aún", aunque ha añadido que se intenta "ampararse en el acuerdo comercial de Marruecos para que entre el tomate saharaui en la Unión Europea".

Esta situación, según ha expuesto, se suma a una queja "habitual" del sector por el exceso de los contingentes de Marruecos, que se constata "a toro pasado", cuando "ya no se puede hacer nada" y no hay "margen de maniobra".

"El día que entre el tomate que supone que se excede el contingente, que se cierre la frontera. Pues ya está, teníais para importar diez, habéis llegado a 10,1, se acabó", ha ejemplificado antes de lamentar que "eso desgraciadamente no sucede".

"IGUALDAD DE CONDICIONES"

El titular andaluz de Agricultura ha extendido esta posición a otros acuerdos internacionales y ha defendido que Andalucía, y especialmente Almería, quiere competir en los mercados, pero "en igualdad de condiciones". En este sentido, ha aludido al acuerdo de Mercosur y ha destacado la importancia de que las cláusulas de salvaguarda no solo figuren en los textos, sino que "se cumplan".

Fernández-Pacheco ha reclamado además "transparencia" y "control en frontera", así como conocimiento de "qué está entrando por cada lugar", "de dónde viene" y "cuánto entra", no solo por puertos españoles, sino también por otros puntos de entrada de la UE como Rotterdam o Hamburgo. "Buenas cláusulas, vigilancia, cláusula de espejo, y que los acuerdos se cumplan, cosa que hasta ahora no está sucediendo", ha resumido.

El candidato del PP ha defendido que la competitividad del campo almeriense no se basa únicamente en su capacidad de producir "mucho con poco", sino también en la trazabilidad y la seguridad alimentaria. Así, ha contrapuesto el producto almeriense con otros orígenes al señalar que, cuando un consumidor compra "un tomate de Almería", sabe "lo que se está comiendo".

En este punto, ha descartado que los problemas de plagas puedan poner en cuestión la lucha biológica por la que ha apostado el campo almeriense. "No hay un solo agricultor de Almería que apueste por que la solución sea acabar con la lucha biológica", ha dicho, antes de definirla como "un hito conquistado" y "probablemente la base sobre la que se cimenta el éxito de Almería hoy".

EXPORTACIONES Y RETOS DEL CAMPO

Fernández-Pacheco ha situado estos retos en el contexto de un sector que, según ha resaltado, exporta cada año casi tres millones de toneladas de frutas y hortalizas. El último dato oficial ofrecido, correspondiente al acumulado del mes de febrero, registra la venta al exterior de casi 1,3 millones de toneladas en seis meses, "un poco menos de lo habitual" por las plagas, pero con un valor de mercado de 2.382 millones de euros, casi un once por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

"Un buen dato, al fin y al cabo", ha valorado el consejero, quien ha atribuido esa fortaleza al trabajo de un sector que "no ha dejado de arriesgar ni un solo día" desde el primer cultivo de invernadero.

El dirigente 'popular' ha reivindicado la primera estrategia andaluza de frutas y hortalizas de invernadero, que ha cumplido ya el 70 por ciento de sus objetivos en apenas un año y medio, y ha defendido que la Junta debe seguir apoyando a un sector que es "uno de los principales motores de desarrollo económico y social".

Entre los retos, ha citado las plagas y enfermedades de sanidad vegetal, los conflictos internacionales, los aranceles, los cierres de mercado, el incremento de los insumos, el combustible y la "competencia desleal". "En este marco no queda otra que defender lo nuestro, y a eso nos dedicamos", ha expresado.

AGUA PARA PRODUCIR "DE FORMA RENTABLE"

Fernández-Pacheco ha enlazado la defensa comercial del campo con la necesidad de garantizar agua para producir. "El agua sigue siendo la piedra de toque de la agricultura", ha afirmado durante la entrevista, en la que ha añadido que "un agricultor con agua puede tener muchísimos problemas, pero un agricultor que no tiene agua solo tiene un problema".

En su intervención inicial, ha recordado que los embalses andaluces se encuentran por encima del 87 por ciento de su capacidad, si bien ha advertido de que en Almería "no ha llovido de forma homogénea", con el embalse de Cuevas al seis por ciento y el de Benínar al 29 por ciento.

Por ello, ha defendido la reivindicación de los trasvases del Negratín y del Tajo-Segura, así como un pacto o acuerdo nacional que permita "planificar a largo plazo" y garantizar los recursos hídricos para el campo, pero también para la industria y el turismo.

El consejero ha señalado que desde 2019 se han ejecutado en la provincia 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas y que para 2026 están previstas nuevas obras por otros cien millones de euros. Además, ha abogado por seguir avanzando en desalación, regeneración, modernización de regadíos y construcción de balsas para mejorar la capacidad de almacenamiento.

En este contexto, ha reconocido que el tren de borrascas y el Plan Actúa diseñado por la Junta para recuperar "cuanto antes" la capacidad productiva y la normalidad obligarán a "redibujar algunos proyectos y propuestas económicas", aunque ha asegurado que el objetivo "sigue siendo el mismo": "Tener más agua para el campo y, por ende, producir más alimentos de forma rentable".

"Estamos dispuestos a seguir creciendo. No hemos tocado techo", ha subrayado Fernández-Pacheco, quien ha avanzado que la Junta quiere seguir "reordenando y mejorando el regadío" para que, "de forma sostenible", contribuya a hacer realidad la aspiración de que el campo andaluz sea "motor agrícola europeo".

Según ha añadido, esta apuesta quedará reforzada con la Estrategia de la Agroindustria Andaluza y con el desarrollo del Estatuto de la Mujer Rural y del Mar, entre otras medidas en las que, según ha indicado, ya trabaja el Gobierno andaluz.