El PSOE de Almería recrimina el "ataque frontal" a los puertos públicos con el nuevo modelo de la Junta

El candidato al Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, en la reunión con representantes del CSIF. - PSOE ALMERÍA

GARRUCHA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento andaluz y secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha recriminado un "nuevo ataque frontal" del Gobierno de Moreno a los servicios públicos, en referencia a los planes de privatización de los puertos autonómicos, tras mantener un encuentro en Garrucha (Almería) con representantes sindicales de CSIF, junto a la también candidata Victoria Cruz y la secretaria general del PSOE de Garrucha y diputada provincial, María López.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Ayala ha alertado sobre las recientes declaraciones del director gerente de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía relativas a un cambio en el modelo de gestión, y ha asegurado que "el Partido Popular tiene claro que todo lo que huele a público es una oportunidad de negocio". "Cada vez que hablan de un 'nuevo modelo de gestión', los ciudadanos deben saber que se refieren a privatización", ha advertido.

En esta línea, el dirigente socialista ha precisado que la provincia cuenta con puertos gestionados de forma pública "con una eficacia demostrada por los trabajadores del sector", y ha criticado que la "falta de negociación" de convenios y la ausencia de reposición de personal en los últimos años forman parte de una estrategia "deliberada" para "deteriorar el servicio y justificar la entrada de empresas privadas".

En este sentido, ha señalado que la privatización "solo trae precariedad laboral, subida de tasas y recortes", y ha advertido de que el PSOE "no va a permitir que los puertos de Almería se conviertan en un modelo donde la gestión privada expulse a la flota pesquera local por sus elevados precios".

En concreto, Ayala ha subrayado que resulta "intolerable" que se pretenda ceder a entidades privadas la gestión de un servicio que, tras más de 30 años de funcionamiento, "no es deficitario en su conjunto", y ha defendido la necesidad de proteger un modelo público "que ha demostrado su eficacia y su utilidad social".

Según han trasladado los representantes sindicales durante la reunión, más de 240 profesionales se verían afectados en toda Andalucía por este cambio de modelo, de los cuales cerca de una treintena trabajan en la provincia de Almería en los puertos de Adra, Roquetas de Mar, Garrucha, Aguadulce y Almerimar.

Asimismo, han afeado que la plantilla soporta "condiciones laborales injustas" y que la agencia cuenta con un convenio "obsoleto", que lleva más de 20 años sin actualizarse, "lo que agrava la situación de los trabajadores".