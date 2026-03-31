Recuperan más de 17.000 euros estafados a una empresa y al Ayuntamiento de Huércal-Overa (Almería)

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado 17.013,70 euros sustraídos a una empresa de Huércal-Overa (Almería) y al Ayuntamiento del municipio tras una estafa tecnológica en la que los autores utilizaron la técnica conocida como 'Man in the middle' para suplantar al proveedor y desviar el pago de varias facturas a una cuenta distinta.

Según ha informado la Comandancia de Almería en un comunicado, la rápida actuación de los investigadores permitió bloquear la cuenta de destino a la que se transfirió el dinero sustraído.

La investigación se inició después de la denuncia presentada por la empresa huercalense, que detectó que el pago de varias facturas emitidas por el Ayuntamiento había sido transferido a una cuenta bancaria que no correspondía con la del proveedor legítimo.

Los ciberdelincuentes suplantaron las comunicaciones electrónicas entre ambas partes tras acceder a ellas, y modificaron los datos de pago incluidos en los correos electrónicos relacionados con la facturación.

Tras la interposición de la denuncia y la actuación inmediata de los miembros del Equipo @ y de la Autoridad Judicial de Huércal-Overa, se activaron los mecanismos de cooperación con la entidad bancaria.

Asimismo, en el marco de la investigación se han realizado gestiones de cooperación internacional con las autoridades de Portugal "con el objetivo de identificar e investigar a una persona presuntamente relacionada con los hechos", sin que se descarten nuevas actuaciones a medida que avance la investigación.

Ante este tipo de estafas, la Guardia Civil recomienda verificar cualquier cambio de número de cuenta mediante una llamada directa al proveedor o a la entidad con la que se mantiene la relación comercial, así como desconfiar de correos que soliciten modificaciones urgentes en los datos de pago.

También aconseja revisar cuidadosamente la dirección del remitente, implantar sistemas de doble verificación antes de autorizar transferencias o pagos y reforzar la seguridad de las cuentas corporativas.

En caso de sospecha, recomienda contactar de inmediato con la entidad bancaria y denunciar los hechos, ya que la rapidez resulta "fundamental" para bloquear las transferencias y aumentar las posibilidades de recuperar el dinero estafado.