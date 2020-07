Subdelegado en Almería: "Que el covid lo traiga un señor en patera no es diferente del que viene de Birmingham"

NÍJAR (ALMERÍA), 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha insistido este jueves en que la gestión de personas llegadas en patera que den positivo en covid-19 es un "problema sanitario" cuya "responsabilidad" corresponde a las comunidades autónomas y no al Gobierno central, el cual, según ha recordado, deriva a las ONG a través del sistema nacional de atención humanitaria a las personas que no presentan enfermedades para que se hagan cargo de ellas.

"El tema del covid, porque lo traiga un señor en patera no es diferente del señor que viene de Birmingham y aterriza en el aeropuerto", ha comparado en declaraciones a los periodistas el subdelegado, quien ha recalcado que "quien tiene la responsabilidad de afrontar los problemas sanitarios son las autoridades sanitarias de la Comunidad", a la que desde el Gobierno se le ha pedido que se dote de espacios para garantizar las cuarentenas de los positivos en covid-19.

De la Fuente ha apuntado que "en este momento" hay "conversaciones y negociaciones" entre la delegada de Gobierno en Andalucía, Sandra García, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, para ver "cómo resolver este problema competencial" de "interpretación", según ha especificado, en el marco de la "buena colaboración". "Hay un marco de negociación en estos momentos, ayer y hoy, en el máximo nivel", ha explicado.

En este sentido, y sin entrar en las competencias que hay en materia de fronteras, ha insistido en que "cuando un ciudadano pisa territorio español en la comunidad en la que esté es el sistema sanitario el que se tiene que hacer cargo de los problemas sanitarios" de ese ciudadano. "Esto no es cuestión de llevarlo a los tribunales, sino de intentar resolverlo de la mejor manera, pero no confundamos más", ha añadido.

No obstante, el subdelegado no ha descartado que pueda haber "otro tipo de compensaciones" a las comunidades autónomas que se encargan de la gestión de estas personas que traen "una enfermedad, sea el covid o cualquier otra enfermedad contagiosa", puesto que, según ha ironizado, "parece que los 16.000 millones" destinados a que afronten "los gastos extra que han tenido" durante la pandemia "no son suficientes".

Con esto, el representante del Gobierno en Almería ha abundado además en que este asunto no solamente se da en Andalucía, sino también "en Murcia y en la Comunidad Valenciana", donde "una manera que tienen de no asumir esta parte de responsabilidad es verlo desde la óptica de la inmigración y no de la de la sanidad".

SOLO TRES CASOS DE PATERAS

De otro lado, De la Fuente ha tachado de "falso" e "insidioso" afirmar que la "inmigración está trayendo el contagio" puesto que de las más de 2.300 personas que han llegado desde principios de año a Almería --el Estado de Alarma se declaró el 14 de marzo-- "solo ha habido tres" positivos por covid-19, lo que supone "el 0,13 por ciento".

"Es mentira, la inmensa mayoría de los inmigrantes no lo han traído, solo tres", ha recalcado el subdelegado, quien también ha rechazado que los brotes localizados en la provincia tengan algún tipo de relación con los poblados chabolistas. "No hay brotes en asentamientos, pero hay temporeros como los hay en Lepe o en Lérida, o los tenemos en Huesca", ha indicado.

Así, ha asegurado que es donde hay concentraciones donde "hay algún riesgo" de contagio del virus, "pero no es por la condición de inmigrante". "También la gente de Birminghan, alguno también viene --con el covid-19--, porque el virus no conoce ni de color, ni de clase social, ni de estudios ni de nacionalidad. A quién le toca se contagia", ha concluido.