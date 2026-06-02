Transportes adjudica por 28,2 millones el balasto para avanzar en la alta velocidad entre Lorca y Almería

Obras en un tramo de la línea de alta velocidad Murcia-Almería. - TRANSPORTES

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, ha adjudicado por 28,2 millones de euros el suministro de balasto para el tramo Lorca-Vera-Almería, de 138 kilómetros, dentro de los trabajos previos al montaje de vía de la nueva línea de alta velocidad (LAV) Murcia-Almería, que tendrá 200 kilómetros de extensión.

Con este contrato, Adif se asegura el suministro de 935.000 toneladas de este material, uno de los elementos que, junto con las traviesas, el carril y los desvíos, conforman las vías ferroviarias, según ha trasladado el Ministerio en una nota.

Transportes ha destacado que esta actuación permite avanzar en el futuro montaje de vía de la nueva LAV Murcia-Almería, considerada un "eje estratégico" del Corredor Mediterráneo, después de que se hayan adjudicado los trabajos de montaje de vía en los tramos Murcia-Lorca y Vera-Almería.

Asimismo, el Ministerio trabaja en la licitación del montaje de vía del tramo Lorca-Vera y ha adjudicado otros suministros, como traviesas, carril y desvíos, además de haber contratado recientemente la electrificación y de haber licitado la nueva estación de Vera-Almanzora y la base de montaje para el tramo Lorca-Almería.

DESARROLLO DE LA NUEVA LÍNEA

Este contrato sucede a la reciente licitación de la construcción de la estación de Vera-Almanzora y también a la de una base de mantenimiento de la línea en Níjar.

En paralelo, Adif continúa con otras actuaciones para completar la nueva línea de alta velocidad, como la ejecución de la plataforma de la línea, que está finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

También progresa la obra de electrificación tanto de la subestación de Totana y sus centros de autotransformación como del tendido de la catenaria del tramo Murcia-Lorca, mientras que recientemente se ha adjudicado la electrificación del tramo Lorca-Almería.

Además, Adif ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad, entre ellos las tecnologías de comunicaciones ferroviarias GSM-R y de señalización Ertms.

El Ministerio ha señalado que estas actuaciones contribuyen al ODS nueve, relativo a infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad; al ODS siete, sobre sostenibilidad; y al ODS ocho, vinculado al crecimiento económico y de empleo. Las actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).