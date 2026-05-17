La Universidad de Almería y la AECC analizan el impacto de la soledad y la ética de los cuidados en un curso de verano

Archivo - La presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, y el profesor de la UAL y vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL), en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Círculo Mercantil, ha anunciado el curso de verano 'Humanizar la deshumanización', que se celebrará el 10 de julio. Este curso, organizado bajo el formato de 'encuentro de líderes', nace con el objetivo de proponer soluciones "ante el creciente hiperindividualismo y la necesidad de fortalecer los vínculos comunitarios en el ámbito de la salud y la convivencia social".

Según ha emitido la institución académica en una nota, el encuentro plantea la "reflexión urgente" de que "la humanización no es un valor añadido, sino la recuperación de la dignidad y el acompañamiento en momentos de vulnerabilidad".

En concreto, el programa, dirigido por el profesor de la UAL y vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, y por la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, analizará cómo la generosidad y la conexión con "el otro" actúan como "herramientas terapéuticas fundamentales" para la supervivencia colectiva.

Asimismo, la jornada contará con la participación de "dos figuras de máximo prestigio en el panorama intelectual y científico actual". Por un lado, Carlos López Otín, "referente mundial" en genética y biología molecular, catedrático y experto en los mecanismos del genoma humano y la supresión tumoral. Otín profundizará en la fragilidad y las fortalezas biológicas que definen nuestra existencia desde una perspectiva molecular.

El segundo participante es el "destacado filósofo" y experto en Ética de la comunicación, David Pastor Vico, divulgador y autor de "ensayos de éxito" sobre la convivencia, Pastor Vico abordará el concepto del 'dolor social' y la importancia de la otredad en una era de desconfianza.

Este curso se apoya en la experiencia de décadas de la AECC en el acompañamiento a pacientes y familias, reafirmando que "humanizar implica resistir la lógica que reduce a las personas a simples expedientes". Así, se trata de una apuesta por una medicina y una sociedad "que pongan nombre y voz" a cada individuo. Asimismo, está diseñado para el público en general, así como para profesionales de sectores sociales y sanitarios, requiriendo únicamente "un nivel de conocimiento básico y una actitud reflexiva".

Con un aforo limitado a 30 plazas, la organización anima a las personas interesadas a inscribirse cuanto antes para participar en este foro de debate único, orientado a reconstruir los puentes humanos "en un mundo cada vez más fragmentado". Durante el mes de mayo, las inscripciones llevan aparejadas un descuento, mientras las matrículas pueden formalizarse en la web de los Cursos de Verano de la UAL.