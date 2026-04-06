La N-350 sufrirá cortes de tráfico hasta finales de junio por las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras (Cádiz)

Esquema del corte de tráfico y servicio alternativo por obras en el acceso sur del Puerto de Algeciras - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALGECIRAS (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado que la carretera N-350 va a sufrir cortes de tráfico desde este martes 7 de abril y hasta finales de junio debido a las obras del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, en la provincia de Cádiz.

En concreto, se van a llevar a cabo los trabajos de duplicación de calzada, ejecución de terraplenes y muros, obras de drenaje, pavimentación, instalación de pantallas acústicas y varias obras complementarias en la citada vía, como ha indicado el Ministerio en una nota.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, a partir de las 8,00 horas del martes 7 de abril se producirá el corte de la N-350 entre los kilómetros 0 y 6, unas afectaciones que durarán previsiblemente hasta el 30 de junio.

En este periodo, se habilitará un itinerario alternativo por la calle Paco de Lucía, incluyendo la glorieta ubicada en la avenida Gesto por la Paz, en la ciudad de Algeciras. De esta manera, los vehículos que circulen por dicho itinerario y quieran tomar dirección a Tarifa, se verán obligados a realizar un cambio de sentido en el enlace ubicado en la salida 1121 de la autovía A-7.

Adicionalmente, para facilitar la circulación y debido a las características geométricas de la calle, este desvío prohíbe la circulación de vehículos pesados en sentido de entrada al puerto, ofreciendo como alternativa el acceso norte.

Las obras del Acceso Sur al Puerto de la Bahía de Algeciras cuentan con un presupuesto vigente de 50,3 millones de euros (IVA incluido) financiadas con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).