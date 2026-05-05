Acerinox Europa señala que la fábrica del Campo de Gibraltar empieza a ver indicios de recuperación

Un operario de Acerinox Europa en una de sus líneas de producción. - ACERINOX EUROPA

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

Acerinox Europa ha señalado que encara una nueva etapa marcada por la recuperación operativa y financiera de su factoría del Campo de Gibraltar. En este sentido, ha indicado que las previsiones de la empresa apuntan a un retorno a los "números negros" a partir del próximo mes de julio, gracias a la implementación de un modelo de producción flexible, los nuevos aranceles europeos y la estabilidad laboral conseguida.

Según ha indicado en una nota, el consejero delegado del Grupo Acerinox, Bernardo Velázquez, ha elogiado el "desempeño de la plantilla" al calificar la fábrica como "muy eficiente", a pesar de haber sufrido "condiciones muy duras en los últimos años".

Además, el directivo ha confirmado que la planta está "operando con la agilidad necesaria, adaptando la actividad y turnos de trabajo a los momentos de menor coste energético". El objetivo es optimizar el consumo eléctrico, sobre todo en la acería, el área con mayor demanda. "Hemos conseguido la flexibilidad que necesitábamos y la estamos aplicando casi a diario", ha subrayado Velázquez.

En este sentido, ha explicado que esta nueva dinámica busca superar la "rigidez" de la legislación laboral española para "alinear la factoría con la realidad del mercado, fomentando la movilidad interna de las personas que trabajan en ella y ser así más eficiente".

Además, ha explicado que "otro factor determinante para el optimismo es el endurecimiento de la regulación de la Unión Europea sobre las importaciones de acero a partir del 1 de julio", ya que la nueva normativa reducirá las cuotas libres de aranceles en un 47% y duplicará el arancel al 50% para quienes excedan el cupo, combatiendo así la sobreproducción mundial.

"Esperamos que con la protección que consigamos en julio se establezcan las condiciones adecuadas para volver a los números negros y empezar a trabajar como hemos hecho siempre", ha manifestado Velázquez en referencia a la fábrica del Campo de Gibraltar.