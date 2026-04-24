Un acertante se lleva 150.000 euros al instante con un 'Rasca' de la ONCE en San Fernando (Cádiz)

Diego González, vendedor de la ONCE desde 2021, en el centro de San Fernando. - ONCE

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Un acertante de San Fernando (Cádiz) ha ganado este viernes 24 de abril por la mañana un premio de 150.000 euros al instante con el 'Rasca x10' de la ONCE.

En una nota, la organización ha informado que el premio lo ha dado Diego González, vendedor de la ONCE desde 2021, en el centro de esta localidad gaditana.

Allí ha vendido este juego de lotería a un vecino, que ha resultado agraciado con el mayor premio que ofrece y con el que se ha fundido en un abrazo, como ha señalado la entidad.

González ha asegurado que tanto él como el vecino premiado están "muy contentos", vaticinando que "hacía días que estaba detrás de dar un premio". "Esto es así, hoy te despiertas tieso y a la mañana siguiente con dinero", ha comentado este vendedor de la ONCE.

En ese sentido, se ha mostrado "más contento aún" tras saber que el agraciado se encuentra en la actualidad en paro.

El 'Rasca x10' es el juego en el que por dos euros se puede llegar a ganar hasta 150.000 euros al instante. Al descubrir las casillas, si alguno de los números coincide con alguno de los ganadores, se obtiene el premio correspondiente.

Si coincide con alguno de los números multiplicadores, se puede multiplicar el premio por dos, por cinco o hasta por diez.

Para este viernes, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 36 millones de euros.