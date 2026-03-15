Adelante Izquierda Gaditana exige transparencia sobre el patrocinio del estadio municipal Nuevo Mirandilla

Archivo - Imagen de archivo del estadio local del Cádiz CF. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana abordará en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el próximo 26 de marzo, el reciente acuerdo por el que el estadio municipal Nuevo Mirandilla ha pasado a denominarse comercialmente JP Financial Estadio, y que responde a un convenio de patrocinio firmado entre el Cádiz Club de Fútbol y la empresa JP Financial por un periodo de cinco años.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, desde la formación municipal consideran que este nuevo cambio "evidencia un proceso de mercantilización de un equipamiento que es propiedad del Ayuntamiento de Cádiz y que ha sido construido, reformado y mantenido con dinero público procedente de los impuestos de la ciudadanía gaditana". En este sentido, han precisado que se trata de "un patrimonio colectivo cuya gestión debe responder siempre a criterios de transparencia, interés general y rendición de cuentas".

Por su parte, la concejala de Adelante Izquierda Gaditana, Vanessa Sibón, ha advertido de que el acuerdo se ha anunciado "sin que ni el club ni el equipo de Gobierno municipal hayan explicado públicamente sus condiciones".

"Nos encontramos ante un nuevo episodio de falta de transparencia en torno a un bien público", ha indicado, al tiempo que ha defendido que "la ciudadanía tiene derecho a saber en qué consiste exactamente este contrato, qué cantidades económicas implica y, sobre todo, si los ingresos derivados de esta explotación comercial del nombre del estadio van a revertir de alguna manera en la ciudad y, en tal caso, conocer esas iniciativas al detalle".

Sibón ha subrayado que, cuando un equipamiento público se utiliza con fines comerciales, resulta "imprescindible" que los beneficios generados tengan una "repercusión clara" en el interés general. "Si el nombre de un estadio municipal se convierte en un activo económico, lo lógico y lo justo es que ese dinero pueda contribuir a mejorar los servicios públicos, a reforzar el deporte base o a realizar inversiones en el propio estadio", ha defendido. De lo contrario, "estaríamos ante una forma de privatización encubierta de un patrimonio que pertenece a toda la ciudad".

Al hilo, la edil también ha criticado la posición que mantiene el equipo de Gobierno encabezado por el alcalde Bruno García respecto al nombre oficial del estadio. En este sentido, ha apostillado que hace aproximadamente dos años el propio alcalde anunció la apertura de un expediente para devolver al estadio el nombre de Carranza, una declaración que, a juicio de AIG, fue "una promesa irresponsable y antidemocrática".

Según Sibón, el cambio de denominación que dio lugar al nombre de Nuevo Mirandilla respondió al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar de los espacios públicos cualquier exaltación vinculada al franquismo. "No se trataba de una decisión ideológica ni partidista, sino de cumplir una obligación legal. Sin embargo, el Partido Popular parece sentirse incómodo con esta normativa", ha dicho.

En este contexto, Adelante Izquierda Gaditana ha considerado que la "falta de decisión" del Gobierno municipal para cerrar definitivamente ese expediente genera "incertidumbre institucional" y proyecta "una imagen de falta de compromiso con la legalidad democrática".

Por todo ello, la formación llevará al próximo Pleno una moción en la que reclama que el Consistorio local actúe con "responsabilidad" y garantice la "máxima transparencia" en relación con el acuerdo comercial que afecta al estadio municipal.

"Pedimos que se haga público el contenido del contrato de patrocinio firmado con JP Financial, que el Gobierno municipal aclare si la ciudad recibirá algún tipo de retorno económico y que se cierre de una vez por todas el expediente abierto para recuperar una denominación contraria a la Ley de Memoria Democrática", ha explicado Sibón.

Asimismo, la concejala ha insistido en la necesidad de que la Administración local proceda a la rotulación "inmediata" del estadio con su denominación oficial. "El estadio se llama Nuevo Mirandilla y debe quedar claro institucionalmente. No puede seguir existiendo ambigüedad sobre el nombre de un equipamiento público tan importante para Cádiz", ha concluido.