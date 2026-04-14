Adelante llevará al Parlamento el proyecto del tranvía del Campo de Gibraltar "en los primeros 30 días de legislatura"

El portavoz y candidato a presidir el Gobierno andaluz por Adelante Andalucía, José Ignacio García, en una atención ante los medios. - ADELANTE ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

El portavoz y candidato a presidir el Gobierno andaluz por Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha comprometido este martes a llevar al Parlamento el proyecto del tranvía para el campo de Gibraltar "en los primeros 30 días de la legislatura".

Así lo ha anunciado García en una atención ante los medios en Algeciras (Cádiz), junto a la número dos por la lista electoral de Cádiz, Leticia Blanco. "No puede ser que sigamos con la A-7 como está, saturada, absolutamente congestionada, y los trabajadores, la gente que estudia, la gente que necesita moverse por la comarca, aguantando una situación insostenible. Por tanto, tranvía para el campo de Gibraltar", ha remarcado.

"Todo el mundo que es de aquí sabe que la gente que vive en un municipio trabaja en otro. Es muy común. Mi padre ha trabajado toda la vida en Algeciras, viviendo en Los Barrios. Tengo la mitad de la familia que trabaja en Palmones. La otra mitad trabajando en La Línea. Y todos esos trabajadores transfronterizos que ya sabemos que tienen que ir a Gibraltar todos los días", ha explicado Blanco, natural de Los Barrios.

García ha asegurado que la puesta en marcha del proyecto "será una condición en cualquier pacto o investidura que pudieran apoyar". "Esta va a ser nuestra obsesión esta campaña electoral", ha subrayado.

Por otro lado, el portavoz de Adelante ha criticado la visita realizada el pasado lunes por Vox a la comarca. "Miren, señores de Vox, menos banderas y más derechos para los trabajadores. A nosotros no nos importan las peleítas de banderas. Lo que nos importa son los miles y miles, 16.000 trabajadores y trabajadoras transfronterizos, 11.600 de aquí del Campo de Gibraltar, 5.600 de La Línea, que tienen sus derechos en peligro", ha concluido García.

