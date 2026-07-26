Adelante pide a García-Pelayo que pase "de las palabras a los hechos y blinde" el teletaxi frente a VTC

Archivo - Coche de Cabify - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha exigido este domingo a la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, y al delegado de Movilidad, Jaime Espinar, que adopten medidas firmes para "proteger el servicio público del taxi ante la llegada" de Cabify a la ciudad y El Puerto de Santa María el pasado 8 de julio.

Según un comunicado, Adelante se ha reunido con miembros de la directiva de la Asociación Unión Jerezana de Teletaxi, entre ellos el presidente, Alejandro García, y el vicepresidente, Ezequiel Cortés, para abordar la preocupación del sector ante la entrada de vehículos de transporte con conductor en la ciudad y sus posibles consecuencias para los profesionales del taxi.

Adelante Andalucía ha recordado que fue "pionera en impulsar una ordenanza municipal elaborada junto a los profesionales del sector para regular y proteger al taxi frente a las VTC". Sin embargo, según ha señalado, tras las modificaciones legislativas impulsadas por el Gobierno andaluz, "el colectivo continúa a la espera de que se complete el régimen sancionador que permita aplicar la normativa con garantías y evitar que se ponga en riesgo la actividad".

El miembro de la coordinadora local de la asamblea de Adelante Andalucía en Jerez, Juanlu Carmona, ha defendido "el carácter público del servicio del taxi" y ha advertido de que "la irrupción de la multinacional Cabify no solo amenaza al sector, sino también al modelo de ciudad".

"Exigimos a la alcaldesa, María José García Pelayo, y al delegado de Movilidad, Jaime Espinar, que blinden el sector del taxi y pasen de las palabras a los hechos. No nos valen más promesas: tienen capacidad municipal para proteger este servicio público y garantizar que los taxistas y las taxistas, y por tanto sus familias, no se vean afectados por la llegada de Cabify a nuestra ciudad", ha señalado Carmona.

Por su parte, los profesionales del taxi consideran fundamental "reforzar la información dirigida a la ciudadanía mediante campañas que expliquen el funcionamiento del servicio"; incluyan códigos QR con el listado de precios cerrados por carrera; promuevan el uso de la aplicación Pidetaxi y de los canales de WhatsApp, y "desmonten los mitos en torno a las plataformas multinacionales".