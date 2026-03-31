Adjudicadas por 929.000 euros las obras de restauración de las torres de la Catedral de Cádiz

Archivo - Vista de la Catedral de Cádiz. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha informado que la Mesa de Contratación ha adjudicado las obras de restauración y adecuación de las torres y espacios complementarios de la Catedral Nueva de Cádiz a la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A. por la oferta presentada por valor de 929.000 euros.

En una nota, el Obispado ha señalado que una vez firmado el contrato y obtenidos los correspondientes trámites administrativos, se espera que las obras puedan iniciarse "lo antes posible".

Según ha explicado, la anterior fase se cerró con la conformación de siete empresas presentadas, cuatro de las cuales han presentado ofertas en esta segunda fase.

Tras el análisis de la documentación presentada, se han baremado distintos aspectos, no sólo la oferta económica, sino también cuestiones relacionadas con la experiencia en proyectos similares, en trabajos de cantería y recursos humanos presentes en la empresa, entre otros asuntos.

Finalmente, la adjudicataria provisional ha sido la empresa Proyectos y Rehabilitaciones Kalam, S.A., que aunque ha presentado la oferrtra más baja y ha obtenido la máxima puntuación. En su currículo cuenta con diversas obras en Madrid, Sevilla, Carmona, Zaragoza, Almería, Barcelona o Lisboa, y destacan diversas intervenciones en la Catedral de Sevilla, la de Toledo, la Basílica del Pilar y la Catedral de Almería.

El Obispado ha recordado que esta empresa ya participó hace años en fases anteriores de la restauración de la Catedral de Cádiz.