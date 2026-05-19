Agredido un enfermero en el centro de salud La Milagrosa de Jerez por un usuario atendido tras una pelea

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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha activado su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones después de que un usuario, que estaba siendo atendido tras una pelea, agrediera a un enfermero del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) del Centro de Salud La Milagrosa de Jerez.

Según ha explicado la Junta en una nota, los hechos se produjeron en la madrugada del pasado domingo, cuando un varón que había participado presuntamente en una pelea fue acompañado por agentes de la Policía Nacional hasta el dispositivo de urgencias del centro de salud La Milagrosa.

Una vez los agentes abandonaron las instalaciones, el usuario comenzó a mostrar una actitud cada vez más violenta, profiriendo insultos contra la doctora, el celador conductor y los profesionales de la ambulancia, llegando finalmente a agredir físicamente a un enfermero.

Los profesionales sanitarios interpusieron la correspondiente denuncia y este lunes tuvo lugar el juicio rápido por estos hechos. Asimismo, para este miércoles está prevista una concentración de repulsa en el centro de salud La Milagrosa en apoyo a los profesionales agredidos y como rechazo a cualquier tipo de violencia contra el personal sanitario.

Tanto desde la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria como desde la Delegación Territorial de Sanidad han lamentado profundamente lo sucedido y se ha traslada todo su apoyo a los profesionales afectados. Del mismo modo, ha recordado que la Consejería de Sanidad mantiene una política de tolerancia cero frente a las agresiones a profesionales sanitarios, cuya responsabilidad recae exclusivamente en quienes las cometen.

Asimismo, ha señalado que la Consejería de Sanidad cuenta con diversos instrumentos incluidos en su Plan de Prevención y Atención a las Agresiones, como la figura del profesional guía, la implantación de canales ágiles y rápidos de atención a las víctimas, asistencia psicológica durante el tiempo necesario y acciones formativas dirigidas a los profesionales para afrontar situaciones de violencia en el ámbito sanitario.