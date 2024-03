AIG insta al Ayuntamiento de Cádiz a poner en marcha la apertura por las tardes de los colegios públicos

CÁDIZ, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal de Adelante Izquierda Gaditana (AIG) en el Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, ha pedido al equipo de Gobierno que ponga en marcha el proyecto "comprometido" por el Consistorio para "la apertura de los colegios públicos de la ciudad por la tarde", con el objetivo de "facilitar un espacio seguro y de ocio a los más pequeños que, al igual que desarrollamos con los caminos escolares y se pone de relieve en actividades tan exitosas como las olimpiadas, pretenden fomentar la autonomía de los niños".

En este contexto, la edil ha instado a que se comience con el "proyecto piloto" que "ya se había dejado listo" para abrir dos centros del casco histórico y otros dos de extramuros. Esta apertura sería después de las actividades extraescolares, en horario de 18,00 a 20,00 horas de lunes a jueves, según ha explicado este domingo la formación en una nota. Durante estas horas, los centros "permanecerían abiertos" y, en vez de vigilantes, contarían con "personal experto" en animación sociocultural.

Garrón ha explicado al respecto además que "la licitación debería hacerse con reserva de mercado para que puedan optar aquellas entidades sociales del ramo de la animación y del ocio y tiempo libre", fórmula que cuenta "con los parabienes" de Contratación, según la edil, quien ha defendido que "este compromiso, al que esperamos se sume el actual equipo de Gobierno, no sólo se enfoca en los centros, sino en la construcción de una ciudad más amable e inclusiva, en generar espacios para la infancia, el juego, la comunidad y la vida".

El grupo ha precisado que esta iniciativa "estaba avanzada ya hasta que tuvo que ser paralizada con la pandemia de la Covid". De hecho, "se había presupuestado y se habían concretado los centros", pero "llegó el confinamiento", ha puntualizado Garrón. Posteriormente, "no se pudo recuperar porque, aunque se volvió a una situación de normalidad, las instrucciones para los centros hasta finales de 2022 había sido que se mantuvieran cerrados. No fue hasta principios de 2023 cuando se retomó para poder iniciarlo para el inicio del curso siguiente en septiembre del año pasado, pero esto no ha ocurrido", ha apostillado.

Garrón ha animado al equipo de Gobierno a continuar en esa senda, aunque ha reprochado que "mucho nos tememos que no será así, ya que en el documento de presupuesto que nos han remitido no aparece nada de inversión en la escuela pública, salvo los proyectos ya comprometidos anteriormente y pendientes a través de los fondos Edusi en el CEIP Fermín Salvochea".

El Grupo Municipal de AIG ha puesto de relieve que "en los últimos años de su mandato se han invertido más de dos millones de euros a pulmón para convertir a los colegios públicos gaditanos, no solo en lugares donde se educa, sino en espacios más agradables, más dignos y más bonitos".