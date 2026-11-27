El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Congreso, José Manuel Albares, en el acto de precierre de campaña. - PSOE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE de Cádiz al Congreso, José Manuel Albares, ha pedido "el voto productivo" y se ha mostrado convencido de que "el domingo el Partido Socialista va a volver a ganar las elecciones generales y en Cádiz, el 23 de mayo, el portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, será alcalde de la ciudad". Albares ha contrapuesto el proyecto de Pedro Sánchez --al que ha ligado la defensa de una Navantia "cien por cien pública" y "generadora de empleo de calidad", así como el reciente acuerdo pesquero con Mauritania-- frente a "aquellos que ven una empresa estratégica como una oportunidad de negocio para privatizar y empezar con los despidos", advirtiendo de "tiempos muy oscuros" ante una posible coalición de PP y Vox.

Así lo ha expuesto en el acto de precierre de campaña que ha encabezado este viernes por la tarde en la capital gaditana junto al secretario general y candidato al Senado, Juan Carlos Ruiz Boix; la presidenta de la agrupación local, Blanca Flores; el candidato al Congreso José Ramón Ortega, y el aspirante a la Alcaldía Óscar Torres. El encuentro ha comenzado con un minuto de silencio propuesto por Albares en memoria de Gloria Vallejo, gaditana y última víctima de violencia machista.

Desde una ciudad que ha definido como "la más estratégica de España" y cuna de las libertades y la soberanía popular, Albares ha exigido situar a Cádiz "definitivamente en el centro de España y de Europa" por su papel de puente con África y América, y ha reclamado para la provincia "las mismas conexiones que tiene Sevilla o que tiene Málaga en aeropuertos, en ferrocarril y en carreteras".

Asimismo, ha alertado de que "la coalición reaccionaria de PP y Vox no se esconde" y acudirá en bloque a las urnas para "devolvernos a tiempos muy oscuros". Por ello, ha instado a la militancia a explicar hasta el cierre de los comicios lo que se juegan los trabajadores --con la revalorización del salario mínimo, actualmente en 1.289 euros, frente a las "revisiones a la baja" del PP y la defensa de derechos como la huelga--, los mayores, con pensiones revalorizadas frente a "intentos de privatización"; los jóvenes, con educación y formación profesional públicas y una partida "histórica" de becas, y las familias vulnerables, con la dependencia y el ingreso mínimo vital frente a "la ley de la selva".

LAS MUJERES SE JUEGAN "ESTAR CALLADITAS O VOTAR ALTO Y FUERTE"

El ministro ha dedicado una apelación especial a las mujeres gaditanas y andaluzas, recordando que este domingo se juegan "estar calladitas o hablar y votar bien alto y bien fuerte", y ha subrayado que "aquí ninguna mujer va a estar calladita por muy poderoso que sea el hombre que está enfrente". Asimismo, ha reivindicado el papel internacional de España "levantando la bandera de la paz, los derechos humanos y la dignidad del pueblo palestino", llamando a decir "no a la guerra" en Ucrania, Gaza e Irán también en las urnas.

De cara al 29N, Albares ha pedido al electorado de izquierdas, progresista y moderado un voto "con el corazón, pero sobre todo con la cabeza; un voto productivo" en torno a la "única" papeleta que "garantiza" frenar la entrada de la extrema derecha en el Consejo de Ministros y defender Andalucía frente a "quienes creen que aquí hay garrapateros". "Ellos llevan cuatro años diciendo 'el que pueda hacer, que haga'; nosotros un solo día, el domingo, y ganamos: el que pueda votar, que vote, y que vote PSOE", ha concluido.

RUIZ BOIX APELA AL "VOTO INTELIGENTE" Y CUESTIONA LA "ESPANTADA" DEL PP

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz y cabeza de lista al Senado por la candidatura Senado de Progreso, Juan Carlos Ruiz Boix, ha agradecido el trabajo de los más de 5.000 militantes de la provincia y de Juventudes Socialistas por "darle un vuelco a las sensaciones y emociones" respecto al relato de derrota que impulsaba la derecha en septiembre. Ruiz Boix ha pedido un "último empujón" en las próximas 48 horas recordando que más del 9% del censo --casi cuatro millones de personas en España-- decide su voto a última hora, "donde siempre hay mucho voto progresista".

El dirigente provincial ha subrayado la lucha por el derecho a la vivienda en municipios tensionados por los apartamentos turísticos, como Cádiz capital y Tarifa, y ha arremetido contra la "falta" de proyecto del PP. En este sentido, ha preguntado "qué ha pasado con la espantada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ciudad de Cádiz" tras cancelar el mitin anunciado, ha ironizado sobre el acto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en un patio interior del Palacio de Congresos" y ha señalado la "debilidad" de un alcalde de Cádiz, Bruno García, "muy desaparecido, que manda poco y no controla su partido".

Ruiz Boix ha insistido en la necesidad de concentrar el "voto inteligente" tanto en el Congreso como en el Senado. Además, ha advertido a los votantes de Adelante Andalucía y Frente Amplio de que en la provincia "hacen falta en torno a 70.000 votos para lograr un diputado, por lo que dispersar apoyos en opciones que no alcanzan escaño o no apuestan por acuerdos progresistas puede regalar representación a la derecha". "Ante la disyuntiva entre Feijóo presidente o Sánchez presidente, la única papeleta que construye diputados y la victoria es la del PSOE", ha afirmado, convencido de que la movilización permitirá recuperar la primera posición en la provincia y aspirar a tres diputados y tres senadores.

Por su parte, el candidato al Congreso José Ramón Ortega ha agradecido la movilización en la calle y en redes sociales --con la campaña del 'yo sí te voto' frente a "los bulos y la agresividad" de la derecha-- y ha defendido la "solvencia" de los cabezas de lista socialistas. Ortega ha destacado el trabajo de Ruiz Boix en un año "complicado" para él personalmente y ha asegurado que Albares conoce los asuntos estratégicos de Cádiz, como la Base de Rota --"que los de Adelante quieren cerrar y echar a la gente al paro"--, Gibraltar o la proyección internacional de Navantia, "contribuyendo a la provincia mucho más que el 95 por ciento de los candidatos de otros partidos".

La presidenta de la agrupación municipal de Cádiz, Blanca Flores, y el candidato a la Alcaldía, Óscar Torres, han dado la bienvenida a Albares a una ciudad "constitucional y trimilenaria" y han puesto en valor el conocimiento que el ministro ha adquirido de una provincia "compleja y estratégica", desde la Base de Rota, Navantia y el hidrógeno verde en el Campo de Gibraltar hasta retos como el nudo de Tres Caminos o la lucha contra el narcotráfico, destacando especialmente el avance logrado en la Verja de Gibraltar. Ambos han animado a "redoblar esfuerzos" hasta el domingo para "garantizar que Sánchez siga gobernando".