Albares se reúne este jueves con empresarios del Campo de Gibraltar para abordar el acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realiza este jueves una visita al Campo de Gibraltar para mantener un encuentro técnico y de trabajo con distintos agentes de la zona con el objetivo desgranar detalles del acuerdo sobre Gibraltar y analizar su impacto directo en el tejido económico y social de la zona.

Cabe recordar que este mismo miércoles el ministro se ha reunido con el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, con el fin de abordar los preparativos de cara a la entrada en vigor del acuerdo alcanzado entre la UE y Reino Unido sobre el Peñón, prevista, en principio, para el próximo 15 de julio.

Aunque tanto Albares como Picardo han participado durante todo el proceso de negociación del acuerdo por el que se regirá la relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit, lo cierto es que no es muy habitual que se produzcan contactos entre el ministro de Exteriores y el ministro principal de Gibraltar.

El de este jueves ha tenido lugar después de que Veintisiete respaldaran el pasado 1 de abril por unanimidad la firma y aplicación provisional del acuerdo, allanando así el camino para que pueda entrar en vigor el 15 de julio, tres meses después del calendario con el que inicialmente contaban Bruselas y Londres, que confiaban en que todo pudiera estar listo antes del 10 de abril, cuando comenzó a aplicarse el nuevo Sistema Europeo de Entradas (EES) en las fronteras europeas.

El acuerdo tiene como elemento principal la supresión de la Verja, ya que los controles pasarán a realizarse por parte de la Policía Nacional en el aeropuerto y en el puerto del Peñón, con vistas a garantizar las normas del espacio Schengen. Además, también está previsto el uso compartido del aeropuerto, una unión aduanera entre el Peñón y la UE y la introducción por parte de Gibraltar de un impuesto indirecto, similar al IVA, con vistas a acabar con las distorsiones fiscales, entre otras cuestiones.