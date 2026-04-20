Albares se reúne este jueves con empresarios del Campo de Gibraltar para abordar detalles del acuerdo sobre Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, realiza este jueves una visita a la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar para mantener un encuentro técnico y de trabajo con empresarios con el objetivo desgranar detalles del acuerdo sobre Gibraltar y analizar su impacto directo en el tejido económico y social de la zona.

El encuentro comenzará a las 12 horas con el ministro y posteriormente el secretario general para la Unión Europea, Carlos Moreno, realizará la presentación del acuerdo antes de dar paso a una sesión centrada en la cuestión aduanera y un coloquio con los asistentes.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, el secretario provincial del PSOE en Cádiz y diputado nacional, Juan Carlos Ruiz Boix, ha afirmado que hay que "agradecer el ejercicio de transparencia que nuevamente ejerce el ministro de Asuntos Exteriores visitando la comarca con una agenda completa y como acto central el encuentro con los representantes de la Cámara de Comercio" que permite "seguir conociendo mayores detalles de cómo será a partir del 15 de julio la nueva vida en el conjunto de la comarca y de Gibraltar".

En este sentido, ha recordado que "se acerca la fecha del 15 de julio del 2026, que es la prevista para la aplicación provisional del acuerdo sobre Gibraltar entre la Unión Europea y el Reino Unido que permitirá la libre circulación de personas, también de mercancía, y que concluirá integrando la ciudad de Gibraltar en el espacio Schengen".