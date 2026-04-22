Alcalde de Algeciras espera que la visita de Albares "aclare las dudas" que hay sobre el acuerdo de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, junto al alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, en Madrid. ARCHIVO. - Marta Fernández - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, ha esperado que la visita que hará este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, al Campo de Gibraltar sirva para "aclarar las muchas dudas" que hay respecto al acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la colonia británica.

En palabras recogidas en una nota por el Ayuntamiento de Algeciras, Landaluce ha advertido que "el tiempo sigue pasando" y que "lo único" que se ha sabido es que este acuerdo ha trasladado su fecha de aplicación al 15 de julio, cuando estaba prevista para el pasado 10 de abril.

En ese sentido, ha lamentado que "poco o nada se está hablando" de la situación de los trabajadores transfronterizos, de sus pensiones, de la llamada zona de prosperidad compartida, o de si el puerto de Algeciras va a quedar "en desventaja ante el aumento de beneficios que se va a dar al Peñón", ha enumerado.

"Siguen siendo muchas las incógnitas que rodean a un acuerdo del que depende el futuro inmediato de más de 300.000 españoles que vivimos a este lado de la frontera", ha manifestado el alcalde algecireño, quien ha apuntado que el texto "enarbola como bandera el derribo de la Verja", algo que, según ha dicho, "nos está vendiendo el Gobierno como su gran logro" cuando "hay cuestiones de mucho más calado para el día a día de nuestra gente y de las empresas de la comarca de las que hasta ahora no se ha dicho nada".

Sobre la visita este jueves del ministro Albares, Landaluce ha criticado el que vaya a venir para "volver a lanzar su discurso", el cual "no deja de ser insuficiente por mucho que lo repita", y afeando que lo haga "desoyendo la voz del Campo de Gibraltar", una comarca que "le viene exigiendo la implantación de la zona económica especial a través de un documento refrendado por todos los municipios directamente afectados por la implantación de un acuerdo que sigue sin despejar las muchas dudas que siguen planeando sobre su puesta en marcha".

Además, ha pedido al ministro que "aclarar de una vez por todas" si España "va a tener derecho a veto como le corresponde ante un acuerdo que puede perjudicar a nuestro país", lamentando que España haya sido "la convidada de piedra" de las negociaciones entre la UE y Reino Unido. Es por eso que ha reclamado que se tenga "la última palabra" sobre la aceptación de las condiciones de un tratado "que seguimos sin conocer", como ha apuntillado.

"Creo que el ministro Albares tiene mañana una oportunidad de oro para trasladar a los legítimos representantes de la ciudadanía de nuestra comarca los pormenores aún desconocidos del acuerdo", ha señalado, apuntado a cuestiones como la fiscalidad, el medio ambiente, el control de mercancías, las normas laborales y de protección social, además de la situación en la que queda la utilización del aeropuerto, y sobre la vacante del puesto de delegado especial del Ministerio en el Campo de Gibraltar.

Si no es así, ha afirmado, "lamentablemente será una visita vacía de contenido y de sentido".