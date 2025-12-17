El alcalde de Algeciras niega "presiones" a una exedil para "encubrir" un presunto acoso y PSOE estudia ampliar denuncia

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una imagen de archivo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha negado la existencia de supuestas "presiones" a una exconcejal, y posteriormente asesora, para tratar de "encubrir" un presunto acoso sexual que ha sido denunciado recientemente por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado por su condición de senador. Por su parte, los socialistas han anunciado que estudian ampliar la denuncia presentada ante la Fiscalía de Supremo.

En una nota, Landaluce ha asegurado que esas acusaciones "carecen de todo fundamento", argumentando que las informaciones publicadas en los medios de comunicación no se corresponden en fecha con un correo remitido por la propia exconcejal donde le pide perdón al alcalde por el daño ocasionado, según el texto que el propio alcalde ha hecho público.

La información publicada este miércoles por El Correo de Andalucía señala que el pasado 10 de febrero la exconcejala recibió presiones por parte supuestamente de una persona de confianza del alcalde para que firmara una carta en la que debía reconocer trastornos mentales con el objetivo de armar la defensa legal en el caso del presunto acoso sexual sobre dos subordinadas por parte de José Ignacio Landaluce.

Por su parte, Landaluce ha hecho hincapié en que el correo de la exconcejala enviado a él mismo, donde señala, entre otras cuestiones, que lanzó "un órdago" hacia su persona y hacia el partido "diciendo en prensa que tenía sucesos que narrar acaecidos durante mi etapa como concejal" lo dijo "fruto de una desesperación desmedida, de un sufrimiento sin parangón al que estaba siendo sometida conjuntamente con mi familia", es de fecha de 3 de octubre de 2023, es decir, "16 meses antes de la reunión que este miércoles ha salido a la luz entre la exconcejal y, en todo caso, sus asesores jurídicos a nivel particular".

AMPLIAR LA DENUNCIA

Por su parte, la portavoz del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha anunciado que el partido estudia "ampliar" la denuncia ya interpuesta ante la Fiscalía del Supremo contra José Ignacio Landaluce, tras publicarse una "encerrona" a la exconcejala para intentar "salvar" al alcalde de Algeciras y senador.

"Todo lo que estamos conociendo es muy grave, también que se pague con dinero público a un cargo político para que presuntamente intimide a una testigo para que mienta, y que la verdad de todo lo ocurrido no vea la luz", ha añadido la portavoz socialista. Así, ha afirmado que el alcalde "no puede continuar ni un minuto más en su cargo".

Por su parte, IU en Algeciras ha lamentado que "el PP siga perjudicando la imagen de la ciudad y de su Ayuntamiento manteniendo a José Ignacio Landaluce en la Alcaldía" y ha añadido que "resulta necesario poner fin a un episodio que repercute muy negativamente en la imagen de la ciudad, y eso pasa por la salida de Landaluce de la Alcaldía".