El alcalde de Cádiz apuesta por construir más viviendas públicas tras la entrega de llaves a 20 familias

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en la entrega de llaves de las nuevas viviendas de García Sola a los vecinos desalojados de la barriada Manuel de Falla. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha manifestado este jueves su deseo por construir más viviendas públicas después de asistir a la entrega de llaves a 20 familias de la barriada Manuel de Falla realojadas ahora a una nueva vivienda protegida en alquiler en la promoción pública de García de Sola, 20.

"Hoy es un gran día para Cádiz porque con la entrega de estas 20 viviendas abordamos uno de los grandes retos que tiene la ciudad, como es la vivienda", ha manifestado el alcalde, quien ha señalado que se da así "un importante paso en tiempos difíciles", y reconociendo que "aunque quedan muchas cosas por hacer, tenemos la voluntad firme de afrontarlo y seguir construyendo viviendas".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde ha agradecido el trabajo de los técnicos de Procasa y de su presidenta, Ana Sanjuán, así como a las instituciones que han colaborado en este proyecto, como han sido la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.

También ha manifestado a las familias que desde hoy cuentan con estas viviendas que "nos abren una gran oportunidad", ya que este edificio "tiene un sentido de realojo que nos permite abrir una ventana y ampliar el número de viviendas en el futuro barrio de Manuel de Falla".

La concejala de Vivienda y Desarrollo Sostenible y presidenta de la empresa municipal de la vivienda (Procasa), Ana Sanjuán, ha declarado en este acto que ha vivido un encuentro "muy emotivo" con todas las personas que pertenecen a esta barriada, "muchas de ellas personas mayores y con dificultades de accesibilidad y que ahora contarán con todas las facilidades gracias a las características de este edificio", ha sostenido.

"Es hora de que todas las administraciones caminemos unidas para la construcción de más viviendas y para conseguir políticas de viviendas inclusiva, accesible y sostenible", ha señalado.

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha destacado que el acceso a la vivienda "es la principal fuente de desigualdad que sufre la clase media y la clase trabajadora en nuestro país", por lo que ha considerado "imprescindible" que las administraciones públicas "realicen un trabajo coordinado, con lealtad institucional, para conseguir el objetivo de solucionar este problema".

Así, ha añadido que el Gobierno de España "está haciendo su parte con diferentes líneas de actuación", tanto en construcción de viviendas, en rehabilitación, como en ayudas "para aquellos que más lo necesitan", asegurandro que "va a continuar para que hagamos realidad, entre todos, que ese derecho constitucional a una vivienda digna y a su acceso sea el quinto pilar del Estado del Bienestar, algo fundamental para reducir las desigualdades sociales, promover la inclusión y garantizar un nivel de vida digno para todos los ciudadanos".

El viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha resaltado "el esfuerzo" de las tres administraciones para llevar a cabo esta actuación.

"Creo que ese es el camino, que todas las administraciones trabajemos de la mano y busquemos soluciones para el reto de la vivienda", ha señalado, al tiempo que ha explicado que estas 20 viviendas forman parte de las 1.267 que la Junta de Andalucía ha impulsado en Cádiz "desde 2019", y que se suman a "las 15.500 viviendas impulsadas en toda Andalucía".

Asimismo, el viceconsejero ha apuntado que "no sólo es importante la ayuda económica por parte de las administraciones, sino también las políticas que se desarrollan".

En este contexto, ha recordado que el Gobierno andaluz ha realizado "una reforma muy amplia" en materia de urbanismo, con la nueva ley de vivienda o el decreto ley de medidas urgentes, que "nos ha permitido aflorar muchísimos más suelos en los que poder construir vivienda". Así, ha afirmado que "gracias ello se consigue obtener estos resultados tan magníficos y que 20 nuevas familias puedan tener su vivienda y que esto deje de ser un problema para ellos a partir de ahora".

NUEVAS VIVIENDAS EN GARCÍA SOLA

Pomovida por Procasa, las obras de estas viviendas han contado con un presupuesto de 2,6 millones de euros, siendo cofinanciada por el Ayuntamiento, que ha aportado 1,64 millones euros, la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación, a través del Programa de Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler en Andalucía con 285.000 euros y 408.187,50 euros, respectivamente, y con fondos europeos Next Generation para la promoción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, con 816.375 euros de subvención

Se trata de 20 viviendas protegidas de alquiler en régimen especial, diez de ellas de dos dormitorios, ocho de tres dormitorios y dos viviendas de un dormitorio.

En cuanto a los cupos, 14 de las viviendas son de cupo general, tres viviendas son para mayores de 65 años con dificultades de accesibilidad, dos son para personas con movilidad reducida y una vivienda es para una persona con discapacidad.

Con esta entrega de viviendas se inicia el proceso de realojo de las 20 primeras familias que proceden de la barriada Manuel de Falla, donde en los próximos años se desarrollará una de las operaciones urbanísticas "más importantes" de la ciudad, con la construcción de más de 200 nuevas viviendas.

Los realojos continuarán con otras 28 familias que se trasladarán a la promoción de Marqués de Crópani, actualmente en ejecución.