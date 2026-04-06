Alcalde de Cádiz habla de una Semana Santa "muy buena" y promete mejoras para el futuro

Salida de las imágenes de la Hermandad de Jesús Caído y María Santísima de los Desamparados durante la Semana Santa en Cádiz. A 31 de Marzo de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). ARCHIVO. - Nacho Frade - Europa Press

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha valorado de forma positiva la celebración de la Semana Santa, que ha sido "muy buena", asegurando además que desde el Ayuntamiento se quiere "seguir mejorando" esta festividad religiosa y cultural.

En ese sentido, ha avanzado que las mejoras que se vayan a producir se llevarán a cabo de manera conjunta con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, tal y como se viene realizando "desde hace años", pudiendo con ello realizar "avances" en la Semana Santa gaditana.

En una nota del Ayuntamiento, Bruno García ha agradecido al Consejo Local y a las hermandades gaditanas el trabajo que han realizado para "poder disfrutar" de una Semana Santa como la que se ha tenido, destacando que "ha habido muchísima gente en las calles".

Además, ha puesto en valor la labor que realizan cada una de estas cofradías y "el esfuerzo que hacen a lo largo del año y durante la Semana Santa con el objetivo de engrandecer una fiesta que es de Interés Turístico Nacional". Dentro de esta labor, ha apuntado a la atención social que realizan con las personas más vulnerables de la ciudad.

Bruno García ha agradecido también el trabajo que han realizado los trabajadores municipales de las distintas áreas, coordinados por la teniente de alcalde de Cultura, Maite González, y el concejal de Hermandades y Cofradías, José Manuel Verdulla, y ha reconocido la labor desempeñada por Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil de cara a facilitar la seguridad, el tráfico, la limpieza y el paso de hermandades y personas.

En este sentido, ha sido una Semana Santa que ha destacado también por la ausencia de incidentes graves. Durante todas estas semanas se han atendido todas las peticiones en cuanto a alumbrado público y eliminación de obstáculos para responder a todo lo relacionado con la Semana Santa.

En cuanto a las infraestructuras, este año se ha producido el estrechamiento de la zona central la plaza de San Juan de Dios, que ha permitido un paso "mucho más lucido" de las distintas hermandades por esa zona de la carrera oficial, como ha apuntado el alcalde.

Asimismo, se han instalado seis nuevos palcos en San Juan de Dios y se han llevado a cabo mejoras en el palco oficial. A ello se le une el plan de limpieza especial que se ha habilitado para el paso de la cofradía del Perdón, para que pudiera realizar su estación de penitencia "en las mejores condiciones posibles".

No obstante, Bruno García ha señalado que ahora se hará un análisis de todo lo sucedido en la pasada Semana Santa para tratar de mejorar en aquellos temas en los que se pueda hacer y también para empezar a encarar el próximo año 2027.

En esos días, como se ha recordado, el alcalde y el equipo de Gobierno han realizado las tradicionales visitas a los templos de las cofradías que cada día tenían que hacer su estación de penitencia. También se ha apuntado al aumento este año de las subvenciones para las hermandades y cofradías en 15.900 euros, que se suma a otras que ha habido anteriormente, hasta llegar a una cifra de 235.900 euros.

En este caso, una de las novedades que se viene haciendo en los últimos años es que se está procediendo al pago de esta subvención al Consejo Local antes de la Semana Santa para que las cofradías puedan disponer de ese dinero para afrontar su salida procesional.