Alcalde de La Línea valora que trabajadores transfronterizos cobren su pensión en función de su cotización previa

Archivo - El ministro José Manuel Albares reunido con el alcalde de La Línea, Juan Franco, en una imagen de archivo. - NONO RICO - EUROPA PRESS - Archivo

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, ha mantenido un encuentro este jueves con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, donde ha tenido "información importante" del acuerdo sobre Gibraltar, destacando que el de la atención a los trabajadores españoles en Gibraltar en relación a sus pensiones, del que ha dicho que, según le ha anunciado el ministro, "en función de la cotización previa que tenga el trabajador su pensión se equiparará a las mínimas que se obtienen como pensiones contributivas o no contributivas en España".

En declaraciones a los periodistas, Franco ha manifestado que "es una noticia muy importante, para estar contentos", y ha señalado que estarán "pendientes y expectantes para ver de qué forma cristaliza en lo que es la normativa de aplicación".

Además, ha indicado que también ha tenido conocimiento de que existirá un órgano independiente de evaluación ambiental que servirá para comprobar que se están cumpliendo los estándares ambientales europeos en relación a distintas cuestiones, "algunas muy importantes, como pueden ser las de los rellenos".

Igualmente, el alcalde de La Línea ha señalado que ha tenido también el compromiso por parte del ministro de trasladar al Ministerio de Hacienda "la posibilidad de contar con una zona económica especial en el territorio", así como otras cuestiones "del máximo interés en relación a la aplicación del tratado, fundamentalmente lo que es el desmantelamiento de las fronteras y las instalaciones de tránsito para el próximo día 15 de julio".

"Esperemos que todas estas cuestiones que se están planteando vayan cogiendo forma, vayan cristalizando en textos normativos y que distintos problemas que nos preocupaban y que como Ayuntamiento hemos estado reivindicando en todo momento, como es la situación de nuestros pensionistas, se vayan convirtiendo en realidades y acaben despejándose", ha concluido.