El alcalde de El Puerto (Cádiz) entrega las medallas y la Copa de la final de la Liga Autonómica de Rugby

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, entrega las medallas y la Copa de la final de la Liga Autonómica de Rugby 2025-2026 (2ª Fase) - I División Regional Playoff. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha entregado las medallas y la Copa correspondientes a la final de la Liga Autonómica 2025-2026 (2ª Fase) - I División Regional Play Off, un partido en el que el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) ha caído ante el Marbella RC (11-22).

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, la Ciudad Deportiva Rafael Sánchez ha acogido un encuentro en el que los portuenses, que se habían ganado el derecho a disputar la final tras imponerse el 29 de marzo al CD Rugby Mairena (20-23), se medían a un Marbella presente tras superar en la referida fecha al Universidad de Granada (20-32). Pese a la derrota, el conjunto portuense, animado en las gradas por centenares de seguidores y "se ha ganado el derecho a competir por el ascenso a División de Honor B".

Tras la finalización de la liga regular en Primera Regional Andaluza, en la que el CRAP quedó en tercera posición, llegaba ahora este playoff en el que competían los cuatro primeros clasificados, para decidir el campeón de la categoría. El CRAP finaliza así la temporada como subcampeón.

Según la Administración local, el partido registró una "alta carga emocional", pues en la mente de todos estaba la figura de Guzmán Álvarez, quien fuera entrenador del equipo hasta su fallecimiento el pasado febrero. El técnico actual, Miguel Ángel Gandullo, ha señalado que ambos conjuntos pusieron sobre el césped todo lo que tenían, siendo el partido muy disputado y demostrando los marbellíes mayor oficio. Asimismo, Gandullo ha admitido que, tras el fallecimiento de Guzmán, ha sido una temporada "dificilísima".

En contexto, el CRAP, que nació en 1971, y que actualmente preside Juan Luis Caballero, Wilo, es una de las entidades señeras del deporte portuense, pues cuenta entre todas sus categorías con más de 300 fichas federadas.