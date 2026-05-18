El alcalde de El Puerto (Cádiz) firma el acuerdo que mejora las condiciones de los trabajadores de la EDAR Las Galeras

El alcalde de El Puerto, Germán Beardo, con los trabajadores de la EDAR Las Galeras. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha firmado este lunes con la plantilla de la EDAR Las Galeras un nuevo acuerdo laboral que mejora "de manera significativa" las condiciones de los trabajadores de la estación depuradora, cumpliendo así el compromiso adquirido con los profesionales que prestan servicio en una "infraestructura estratégica para la ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el alcalde se ha desplazado hasta las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Las Galeras para rubricar personalmente un convenio con vigencia de tres años que supone "importantes avances sociales, laborales y económicos para la plantilla".

El acuerdo contempla una subida salarial del 3%, así como la reducción de la jornada anual hasta las 1.680 horas, favoreciendo una mejor conciliación laboral y familiar de los trabajadores. Además, se atiende una de las reivindicaciones históricas de la plantilla como es el cobro mensual del plus de peligrosidad, toxicidad y penosidad, que hasta ahora se abonaba únicamente por días trabajados.

Otro de los avances más destacados, según ha indicado el Ayuntamiento, es la recuperación de la paga de la patrona, un derecho laboral perdido desde el año 1989 y que ahora vuelve a incorporarse gracias al consenso alcanzado entre empresa y trabajadores con el respaldo municipal.

Asimismo, el alcalde ha destacado el refuerzo de la plantilla con la incorporación de un nuevo trabajador, elevando el equipo humano de la EDAR a 34 profesionales --31 operarios y tres técnicos--, lo que permitirá garantizar sustituciones, mejorar la organización interna y reforzar la calidad del servicio que se presta a la ciudad.

Germán Beardo ha subrayado que "este acuerdo es un acto de justicia con unos trabajadores que desempeñan una labor esencial, silenciosa y muchas veces compleja para garantizar el correcto funcionamiento de una infraestructura imprescindible para El Puerto". "Seguimos avanzando en la mejora de las condiciones laborales de las plantillas vinculadas a las grandes contratas municipales, apostando por la estabilidad, la dignidad laboral y la mejora continua de los servicios públicos", ha añadido.

El alcalde también ha puesto en valor el esfuerzo inversor realizado en los últimos años para modernizar las instalaciones y mejorar las condiciones de seguridad en una infraestructura especialmente sensible por su propia naturaleza. En este sentido, ha recordado que se ha materializado una inversión cercana a cinco millones de euros, destinando cuatro millones a la reparación y mejora integral de la planta y otro millón de euros a la adquisición de nuevos equipos y maquinaria para limpieza y mantenimiento de alcantarillado.

"Hemos logrado transformar una infraestructura clave para garantizar una gestión más eficiente, moderna y segura de las aguas residuales de la ciudad, pero también para que quienes trabajan cada día en ella lo hagan en las mejores condiciones posibles", ha señalado Germán Beardo.

Por su parte, los trabajadores han agradecido al alcalde el "cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención permanente a sus demandas", destacando la "voluntad municipal de avanzar progresivamente en la mejora de sus condiciones laborales y de seguridad".

Por último, el alcalde ha agradecido a los trabajadores, al sindicato y a la empresa el clima de diálogo y entendimiento mantenido en todo momento, destacando que "cuando trabajamos todos juntos, El Puerto avanza".