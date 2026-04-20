Alcalde de San Roque (Cádiz) destaca que la liquidación del Presupuesto de 2025 arroja más de 8,5 millones de superávit

El alcalde de San Roque junto al concejal de Hacienda. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) de 2025 arroja un superávit de más de ocho millones y medio de euros, en un año en que se invirtieron más de diez millones y medio en infraestructuras, "una cifra récord", ha destacado el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que ha añadido que "todo ello manteniendo los impuestos a las familias en los mínimos que permite la Ley y situando al municipio como el tercero de España en gasto social".

En una nota, junto al teniente de alcalde de Hacienda, Fernando Vega, el alcalde ha adelantado que parte del Remanente de Tesorería se destinará a inversiones financieramente sostenibles, como obras en nuevos parques o en viales.

Asimismo, ha afirmado que el informe de la liquidación del presupuesto del año pasado refleja un trabajo "sólido, equilibrado y al servicio de la ciudadanía sanroqueña" por parte del Gobierno municipal. En este sentido, ha indicado que el superávit supera los 8,6 millones de euros (8.662.481) y que se trata del "décimo quinto año de números positivos" del Ayuntamiento.

En cuanto a las cifras en detalle, ha señalado que el nivel de gasto fue de 79,6 millones de euros, de los que el 26% se correspondió a Personal, el 32,21% a gastos corrientes (como los servicios de Limpieza Viaria o Ayuda a Domicilio), mientras que las inversiones reales se elevaron a 10,7 millones, más de un 14%. En este último aspecto, ha destacado que el nivel de ejecución de las inversiones fue de más del 57%, mayor que el 40% habitual de otros años y "mucho más alto que el 33% que caracteriza a otras administraciones".

"Todo ello con una presión fiscal baja para las familias, ya que tanto la contribución como el sello del coche se sitúan en los mínimos que permite la legislación, además de que la tasa de renovación de los nichos sigue en el simbólico precio de un euro", ha señalado Ruiz Boix, que ha indicado que a todo ello se suma que la matrícula en la Universidad Popular y el uso de las instalaciones deportivas mantienen los mismos precios que hace diez años, "a pesar de las evidentes mejoras en ambos servicios".

El resultado de las cuentas vuelve a ser positivo por décimo quinto año, lo que para Ruiz Boix demuestra la "solidez económica" en una gestión en la que también ha destacado que "el nivel de deuda es cero", por lo que "no se está hipotecando el futuro de los sanroqueños".

Además, ha señalado que que San Roque es el tercer municipio de España que más invierte en políticas sociales, con una cantidad que supera los 404 euros por habitante. Esta cifra, según el alcalde, "refleja que el Ayuntamiento practica la redistribución de los ingresos municipales en la prestación de servicios a las familias más vulnerables, a la vez que se sigue mejorando en cuestiones como ayuda a domicilio y residencias de mayores".

Ruiz Boix ha adelantado que ya se están estudiando "nuevas actuaciones, nuevas inversiones financieramente sostenibles" a cargo del Remanente de Tesorería, de manera que parte de ese capítulo se sumará al presupuesto de 2026, con obras como nuevos parques y otros equipamientos distribuidos por todo el municipio.

Finalmente, ha criticado a la Diputación, que se encarga de la recaudación de impuestos locales, señalando que entre sus funciones también está la revisión del padrón del impuesto de actividades económicas y, sobre todo, el correspondiente al impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales. En este sentido, ha afirmado que duda que la actividad económica de las grandes empresas del municipio siga al mismo nivel que hace diez años, por lo que considera que es necesario un plan de inspección que permita al Ayuntamiento aumentar sus ingresos sin afectar al conjunto de la población sanroqueña.