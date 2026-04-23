Alcalde San Roque destaca el papel de Albares con Gibraltar e insta a Juanma Moreno a decir si apoya el acuerdo

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con el alcalde de San Roque. - AYUNTAMIENTO DE SAN ROQUE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El alcalde de San Roque (Cádiz), Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha recibido la visita en el Ayuntamiento del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de quien ha destacado su papel en el acuerdo sobre Gibraltar, destacando que "supondrá una revolución en las relaciones entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar". Además, ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, al afirmar que "juega a la ambigüedad, y ahora tiene la oportunidad de pronunciarse de una forma clara y decidida de si mantiene el apoyo a ese acuerdo".

En una nota, ha agradecido la visita del ministro y el apoyo del Gobierno de España "para conseguir un acuerdo que logrará la prosperidad compartida" y que "es un acuerdo histórico que lidera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

En este sentido, ha manifestado que "desde el principio las palabras del presidente del Gobierno fueron las de la zona de prosperidad compartida, la de encontrar un punto de equilibrio y de encuentro para las más de 300.000 personas que forman parte del Campo de Gibraltar, con lazos familiares, lazos de amistad, y también en lazos de empleo, en lazos económicos".

Así, ha afirmado que no entiende "la posición del PP ni de otros grupos políticos como Voxs, que vienen a dinamitar este acuerdo que es histórico y que es el que reclama la población del Campo de Gibraltar".

En este sentido, ha insistido en que el PP "trata de boicotear y bloquear este acuerdo pese a que lo ha aprobado la Comisión Europea, que la conforman 27 miembros, los cuales en su gran mayoría son dirigentes conservadores del Partido Popular Europeo, que sí comparte la totalidad del acuerdo".

Ruiz Boix ha afirmado que espera un pronunciamiento antes del 17 de mayo, "para que los andaluces puedan decidir en función de esa información su voto", así como que Juanma Moreno "aclare si respalda este acuerdo o quiere la alternativa que es un Brexit duro que provoque más colas o exigencias de visado".

Además, ha agradecido la "cercanía" de un ministro que "ha convertido el Ministerio de Exteriores en la casa de los alcaldes de la comarca, contraponiendo esta actitud con el abandono sistemático de otras administraciones".

Finalmente, uno de los puntos clave destacados por Ruiz Boix es la creación de un mecanismo de cohesión financiera. "Este fondo, dotado por todos los actores implicados, tiene como objetivo principal la justicia social, el reto es que las pensiones de nuestros trabajadores se igualen a las de los llanitos. No vamos a permitir trabajadores de primera y de segunda", ha concluido.