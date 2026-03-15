Los alojamientos de turismo rural de Cádiz suman casi 1.500 visitantes en enero, 316 menos que en 2025

Detalle de un alojamiento de turismo rural en Grazalema, en la sierra de Cádiz. ARCHIVO. - Rocío Ruz - Europa Press

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos de turismo rural de la provincia de Cádiz recibieron en enero a 1.494 huéspedes, 316 menos que en el mismo mes del año 2025, todo ello en un mes en el que se inició el tren de borrascas que afectó gravemente a la zona, con desalojos ya en febrero en pueblos como Grazalema debido a las abundantes lluvias caídas.

Según datos provisionales del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogido por Europa Press, a pesar de esa bajada en el número de turistas, las pernoctaciones han sido superiores debido a un aumento en la estancia media, que pasó de 1,8 en 2025 a 2,7 en el pasado enero.

En concreto, en dicho mes, el turismo rural registró 4.088 pernoctaciones, hasta 751 más que en enero de 2025, cuando hubo 3.337 estancias.

Además, el turista extranjero, a pesar de ser menor que el nacional, 414 personas frente a 1.079 respectivamente, llevó a cabo 1.351 pernoctaciones con una estancia media de 3,3 noches. El viajero residente en España contabilizó 2.737 pernoctaciones, con una media inferior de 2,5 días.

Estos datos del IECA colocaron al turismo rural de Cádiz prácticamente a la cola de las provincias andaluzas, en séptima posición por delante de Córdoba.