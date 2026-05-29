Andalucía Trade impulsa el negocio internacional del vino con importadores de 20 países en Vinoble en Jerez

Masterclass sobre los vinos del Marco de Jerez impartido por César Saldaña, presidente del Consejo Regulador, en el marco de Vinoble 2026 - JUNTA DE ANDALUCÍA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

Andalucía Trade está celebrando del 28 de mayo al 1 de junio el XI Encuentro Internacional de Compradores de Vinos y Licores, en el marco de Vinoble, el XIII Salón Internacional de los Vinos Nobles en Jerez de la Frontera (Cádiz), y que reúne a 46 bodegas andaluzas del sector del vino y licores y a 27 importadores y compradores de 20 países, que llevarán a cabo más de medio millar de reuniones de negocio.

Para la organización de este encuentro, Andalucía Trade ha contado un año más con la colaboración del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, como ha indicado la Junta en una nota.

En su sede, el presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha impartido una clase magistral sobre los vinos de las denominaciones gaditanas dirigida a la delegación internacional, que también ha podido realizar una visita a Bodegas Gutiérrez Colosía y Grupo Osborne.

La jefa del Área de Promoción y Red Internacional de Andalucía Trade, María Lara, ha destacado durante la recepción oficial de la misión comercial internacional la "relevancia" de Vinoble y este encuentro internacional como "un punto de encuentro imprescindible para los profesionales del sector de los vinos generosos y dulces de los cinco continentes".

En este sentido, ha hecho hincapié en la importancia de reunir en Jerez a 27 empresas procedentes de 20 países, que en estos días mantendrán "más de medio millar de reuniones con medio centenar de bodegas andaluzas", en el marco de un programa que combina visitas técnicas, reuniones B2B y asistencia al salón Vinoble 2026.

Lara ha agradecido la colaboración del Consejo Regulador y ha puesto en valor "la historia, singularidad y métodos de elaboración únicos" de los vinos de Jerez, además de resaltar el compromiso de Andalucía Trade con la internacionalización de las empresas andaluzas y la generación de nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, la secretaria general y directora ejecutiva de Fedejerez, Patricia de la Puerta, ha hablado de la importancia de esta acción para "seguir impulsando la proyección internacional de los vinos y brandies del Marco de Jerez".

En ese sentido, ha agradecido el esfuerzo conjunto realizado con Andalucía Trade y el Consejo Regulador para hacer posible esta iniciativa, trasladando su confianza en que la estancia de los compradores internacionales en Jerez contribuya a generar "nuevas oportunidades de negocio y fortalecer las relaciones comerciales" con las bodegas del Marco de Jerez.

Finalmente, el presidente del Consejo Regulador ha expresado su deseo de que los asistentes disfruten de esta sesión de iniciación e introducción a los vinos de Jerez, concebida para ampliar su conocimiento sobre "unos vinos únicos y extraordinarios", así como para facilitar "una inmersión completa en la cultura y tradición vitivinícola" del Marco.

Saldaña también ha agradecido la implicación de Andalucía Trade en la organización de esta misión comercial inversa, así como la colaboración de Fedejerez y la participación de todos los asistentes.

FACILITAR LA EXPORTACIÓN DE LAS MARCAS ANDALUZAS

El objetivo de Andalucía Trade ha sido facilitar que las marcas andaluzas especializadas en vino y brandy puedan dar a conocer su cartera de productos y servicios ante importadores, distribuidores y cadenas de tiendas especializadas para generar nuevas oportunidades de negocio.

Actualmente, el sector de los vinos y las bebidas alcohólicas de Andalucía ha crecido en exportaciones un 4,5% hasta alcanzar los 71 millones en el primer trimestre de 2026, cifra récord histórico, como se ha señalado. Así, entre enero y marzo de 2026, Cádiz ha liderado las ventas andaluzas con el 82% del total y 59 millones, registro nunca alcanzado en el periodo.

En este encuentro, las firmas andaluzas mantendrán reuniones de negocio con agentes internacionales seleccionados por la agencia pública procedentes de Alemania, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Guatemala, Países Bajos, India, Irlanda, Japón, Kazajistán, Luxemburgo, Marruecos, Perú, Polonia, Reino Unido, Suecia, Turquía, Estados Unidos y Uzbekistán, mercados que presentan "oportunidades de negocio".

En total, se trata de un 43% más de países que en la edición anterior, pasando de 39 a 46 en Vinoble 2026.

Por otra parte, las bodegas andaluzas cuentan también con una zona expositiva donde presentar sus productos, mientras que los compradores internacionales realizarán visitas a distintas instalaciones de interés. En ellas participarán no solo empresas productoras de vinos generosos, sino también bodegas de vinos tranquilos de toda Andalucía.

En concreto, la agenda de los compradores incluye la celebración de las más de 540 reuniones de negocio B2B entre bodegas andaluzas y compradores internacionales en los Claustros de Santo Domingo, un encuentro concebido para fomentar oportunidades comerciales y la apertura de nuevos mercados.

Asimismo, durante el fin de semana, los participantes continuarán profundizando en el conocimiento del sector bodeguero de la provincia con visitas a bodegas y a Vinoble.

De forma paralela, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, Andalucía Trade desarrollará una misión comercial inversa denominada 'Sommeliers Europa', con la participación de destacados profesionales internacionales de la sumillería de Países Bajos, Reino Unido y Polonia.

Tras su llegada a Jerez y Sevilla, los expertos asistirán a Vinoble los días 31 de mayo y 1 de junio, con agendas individualizadas en función de las catas seleccionadas. Realizarán visitas técnicas a Bodegas Tradición, Bodegas Lustau y Estévez, profundizando en la singularidad de los vinos del Marco.

El programa concluirá el martes 2 de junio con una masterclass impartida por el director general del Consejo Regulador, César Saldaña, centrada en las denominaciones de origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

Con esta acción se consigue juntar la oferta de vinos y caldos generosos andaluces con la fuerte demanda internacional.

Vinoble, que tiene lugar cada dos años, está organizada por el Ayuntamiento de Jerez y cuenta con la colaboración del Consejo Regulador. La muestra recibe cada día a multitud de profesionales del sector del vino, de la restauración y la hostelería, así como compradores y distribuidores.

En esta edición, un total de 46 bodegas de siete provincias andaluzas han contado con el apoyo de Andalucía Trade en Vinoble, un 17,9% más que en la anterior de 2024 (39).

La organización de esta acción por parte de Andalucía Trade es cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

TRADICIÓN, SINGULARIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

El sector vitivinícola andaluz cuenta con una larga tradición vinculada a la producción y comercialización de vinos, especialmente generosos, licorosos y dulces especiales, cuya identidad está estrechamente ligada a las condiciones climáticas, históricas y sociales del territorio.

Andalucía dispone de denominaciones de origen de reconocido prestigio como Jerez-Xérès-Sherry, Montilla-Moriles, Condado de Huelva y Málaga y Sierras de Málaga, que concentran una parte relevante de la actividad productiva.

Con más de 25.000 hectáreas de viñedo y cientos de bodegas distribuidas principalmente en Cádiz, Córdoba, Huelva y Málaga, el sector se consolida como un pilar de la industria agroalimentaria andaluza.

En este 2026 están programadas iniciativas como la organización de catas de vinos generosos en Reino Unido, catas de vinos de todo tipo en Polonia y la participación en la feria Wine Complex International de Tokio.