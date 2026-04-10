Antonio Sanz urge al Gobierno a "impulsar" la consideración del Campo de Gibraltar como "zona económica especial"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación. A 10 de abril de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha informado hoy viernes, sobr - María José López - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz (PP-A), ha apremiado este viernes al Gobierno de España a "impulsar" la iniciativa para que la comarca del Campo de Gibraltar sea considerada como "zona económica especial".

Se trata de "una iniciativa que parte de la mano de las empresas, de las grandes industrias del Campo de Gibraltar y de la Cámara de Comercio", según ha subrayado Antonio Sanz en una atención a medios en Algeciras (Cádiz) en la que defendido que dicha consideración supondría "un salto muy importante para situar al Campo de Gibraltar en ese equilibrio económico, fiscal y social que todos queremos", así como que serviría de "impulso necesario para la actividad económica" de dicha comarca gaditana.

El también cabeza de lista del PP por Cádiz en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo ha atendido a los medios antes de reunirse con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y ha subrayado que dicha comarca "necesita de una apuesta clara, firme y decidida por parte de todas las administraciones", así como que tiene ante sí "retos importantes".

Sanz ha aludido entonces al tratado sobre Gibraltar suscrito por la Unión Europea con el Reino Unido que apoya el Gobierno de España, y del que ha insistido en señalar que supone "una oportunidad perdida", porque desde la Junta de Andalucía consideraban que el actual "era el momento más importante en muchísimas décadas para haber defendido una prosperidad real del Campo de Gibraltar, una mejora de las condiciones de competitividad económica" para esta comarca, y "especialmente" para "corregir el desequilibrio fiscal existente entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar".

"Es una oportunidad perdida porque los acuerdos que se han alcanzado consideramos que son insuficientes, y mientras que no exista un equilibrio fiscal real, las condiciones de atracción para inversiones y empresas no serán las mismas y, por tanto, el Campo de Gibraltar seguirá perdiendo oportunidades", ha advertido en esa línea el consejero para justificar que desde el Gobierno andaluz del PP-A sean por ello "críticos" en relación a dicho tratado.

Ha apostillado que desde la Junta valoran "que exista un acuerdo, pero siempre" han "apostado por que no se hiciera cualquier acuerdo", desde la premisa de que se daba "la oportunidad para hacer el mejor acuerdo, que conllevara realmente una reactivación económica y social para el Campo de Gibraltar", ha abundado.

En ese punto, Antonio Sanz ha valorado la propuesta, a su juicio "muy positiva" procedente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, y que "respaldan" desde el Gobierno andaluz, para declarar dicha comarca como "zona económica especial", y al respecto se ha comprometido a impulsar, "a través del diálogo correspondiente y el acuerdo entre todas las administraciones", que "el Gobierno de España impulse" dicha iniciativa.

El consejero y candidato del PP ha defendido que dicha zona económica especial es "un modelo de apoyo como estructura de impulso por parte de la administración para reducir cargas fiscales, para atraer inversión y, lógicamente, para potenciar económicamente la zona de influencia del Campo de Gibraltar".

"Es una experiencia que ya está desarrollada en comarcas y en localizaciones de toda Europa", ha añadido antes de apostillar que "parece sorprendente que una zona que cumple todos los requisitos para designarse como zona económica especial, hasta ahora no lo sea".

Sanz ha agregado que "hay manifestaciones positivas de todos, pero no arranca nada, y quien tiene que arrancarlo es el Gobierno de España", por lo que desde la Junta van a "respaldar iniciativas que contribuyan a que tome cuerpo esta iniciativa", que "se active", de forma que van a "solicitar la activación inmediata de la reclamación del Campo de Gibraltar como zona económica especial".

De igual modo, el consejero de Presidencia se ha declarado partidario de "crear una gran mesa institucional donde todas las administraciones" se comprometan "claramente con el Campo de Gibraltar, y donde también estén los empresarios, como la Cámara de Comercio, y las grandes industrias" de la comarca, ha agregado.

AÑOS "CLAVE" PARA EL CAMPO DE GIBRALTAR

Sanz ha defendido que los próximos años se antojan "claves" para "inversiones importantes" en el Campo de Gibraltar, en materias como infraestructuras o agua, y también para la "atracción de inversiones" y potenciar la "gran industria del Campo de Gibraltar".

"Para ello también es el momento de las nuevas energías", ha abundado Antonio Sanz, que en ese punto ha aludido al hidrógeno verde y ha subrayado el "papel fundamental" que los empresarios de la zona del Campo de Gibraltar tienen en relación a esta energía que "convierte una vez más" dicha comarca en "uno de los grandes polos industriales de España".

Finalmente, el consejero ha aprovechado para reivindicar la iniciativa que el Gobierno andaluz está impulsando en relación al "papel de las cámaras de comercio en la actividad económica de Andalucía" a través del Plan Cameral recientemente aprobado por la Junta, que se va a desarrollar con "una aportación económica de 3,2 millones de euros" y que, según ha concluido Antonio Sanz, "va a significar un revulsivo y una potenciación del papel importantísimo que las cámaras de comercio tienen en el impulso a la actividad económica, a la generación de más empresas, al desarrollo social de todas las provincias andaluzas".