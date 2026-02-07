Arcos (Cádiz) recupera poco a poco la normalidad con el regreso a casa de gran parte de sus desalojados

Crecida del río Guadalete a su paso por la localidad gaditana de Arcos de la Frontera. A 6 de febrero de 2026, en Arcos de la frontera Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Arcos de la Frontera (Cádiz), Miguel Rodríguez, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a permitir el regreso a sus casas de gran parte de los vecinos que fueron desalojados desde el pasado miércoles a consecuencia de la crecida del río Guadalate y por los desembalses controlados de las presas de Bornos y Arcos, recuperando poco a poco la normalidad.

En un vídeo publicado en el canal de Facebook del Ayuntamiento de Arcos, recogido por Europa Press, el alcalde (PP) ha precisado que se va a permitir la vuelta "al 100%" en zonas evacuadas como El Santiscal, Juan Carlos I, la barriada de la Pedrosa "a excepción de las casitas que están más bajas, que están en la zona de mayor inundabilidad" y en las calles Grecia y Francia.

"Vamos mejorando, vamos recuperando cierta normalidad, así que muy atento a todas las indicaciones", ha indicado Rodríguez dirigiéndose a sus vecinos.

Respecto a la presa de Arcos, que ha estado desaguando a un caudal de 700 metros cúbicos por segundo desde el jueves, ha comentado que ahora se están haciendo "a muchísima menos cantidad" de lo que se estaba ejecutando "hace unas cuantas horas", algo que ha considerado "muy buena noticia".

Además, ha informado que ya está abierta la carretera de la presa, la A-372, desde la conocida como "rotonda de las parmeritas" hasta la fuente del río, un tramo que ayer tuvo que ser cortado por el deslizamiento de un talud.