La Armada asume el mando del ejercicio 'Steadfast Dart 26' de la OTAN en el mar Báltico con 10.000 militares

Unidades de la Armada que van a participar en el ejercicio 'Steadfast Dart 26', el más importante de la OTAN en aguas del mar Báltico, - ARMADA

ROTA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La Armada va a ejercer el mando del Componente Marítimo de la Fuerza de Reacción Aliadas (ARF) en el ejercicio 'Steadfast Dart 26', el más importante de la OTAN en aguas del mar Báltico, con la participación de unos 10.000 militares de 11 países aliados y con el apoyo adicional de Francia, Estonia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y el Reino Unido.

Será el ejercicio "más visible" de la OTAN en 2026 y tendrá lugar entre el 1 y 20 de febrero, como ha informado la Armada en una nota tras la rueda de prensa que ha tenido lugar este jueves en la base naval de Rota (Cádiz), en la que han participado el comandante del Cuartel General Aliado en Brunsumm, el general alemán Ingo Gerharzt, y el vicealmirante Juan Baustista Pérez Puig, comandante del Mando Componente Marítimo de las Fuerzas de Reacción de la OTAN.

El Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor), a bordo del buque de Asalto Anfibio 'Castilla', estará al mando de todas las unidades que participan en el entorno marítimo, como son fragatas, cazaminas, aviones de patrulla marítima, helicópteros, vehículos no tripulados y la fuerza anfibia. Así, será responsable de todas las operaciones en la mar y de la integración con otros mandos componentes de la OTAN.

España, además de con el Spmarfor y el buque de asalto 'Castilla', participará en el ejercicio con la fragata de la clase F100 'Cristóbal Colón', la 'Almirante Juan de Borbón', integrada en la agrupación de la OTAN SNMG1 mandada por un almirante español, y el buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño'.

Con la participación de unos 10.000 militares de Italia, Grecia, Alemania, Chequia, España, Lituania, Bulgaria y Turquía, con el apoyo adicional de Francia, Estonia, Países Bajos, Polonia, Bélgica y el Reino Unido.

La parte marítima del ejercicio se desarrollará en aguas de las costas alemanas del mar Báltico y mar del Norte, participando en torno a 15 buques, tanto españoles como de países aliados. Además, participarán fuerzas anfibias, aviones de patrulla marítima, helicópteros y drones.

'Steadfast Dart 26' supone la mayor participación de la Armada en un ejercicio OTAN durante el 2026, tanto por entidad como por ambición.

Así, presenta "una excelente oportunidad" para elevar el nivel de adiestramiento y fomentar la interoperabilidad, al tiempo que se fortalece la cohesión entre aliados, contribuyendo con los efectos de disuasión y defensa de la Alianza Atlántica, elementos "clave" para disponer de fuerzas preparadas, alistadas y capacitadas para actuar cuando y donde sea necesario en caso de crisis o contingencia.

La Fuerza de Reacción Aliadas (ARF) es una fuerza para reaccionar ante situaciones de crisis o conflicto, capaz de desplegarse donde sea requerida dentro o fuera de la Alianza en pocos días.

El Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor) es un Cuartel General encuadrado dentro de la Flota que desde julio del 2025 hasta julio de 2026 está designado para actuar como mando del componente marítimo (MCC) de la ARF de la OTAN.

La Armada ha indicado a este respecto que de los 32 países miembros de la Alianza, sólo seis han puesto a disposición de la OTAN un Cuartel General capaz de liderar una Fuerza Naval, siendo España uno de los cuatro países iniciales que desde 2003 ofertan a la Alianza un Mando Componente Marítimo.