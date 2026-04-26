Aviso amarillo este domingo por oleaje en el Estrecho y litoral gaditano con rachas de viento de entre 50 y 61 km/h

Archivo - Aviso amarillo en Cádiz por viento (imagen de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado en la jornada de este domingo aviso amarillo por fenómenos costeros en el Estrecho y el litoral de la provincia de Cádiz, y que además también estarán vigentes durante toda la jornada del próximo lunes, 27 de abril.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, el nivel amarillo por oleaje se activará a partir de las 21,00 horas de este domingo tanto en la zona del litoral gaditano como en el Estrecho y se mantendrá vigente a lo largo del lunes hasta el término de la jornada. En ambas ubicaciones se espera que sople viento de Levante de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) al oeste de Tarifa y sur de Trafalgar.

Asimismo, para este domingo se esperan rachas muy fuertes ocasionales de levante en el Estrecho. En cuanto al resto de Andalucía, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y nubosidad de evolución diurna en las sierras que puede ir acompañada de chubascos dispersos.

No obstante, las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso o estarán sin cambios; mientras que las máximas reflejaran un ascenso generalizado. Por otro lado, soplarán vientos flojos a moderados de componente este, ocasionalmente fuertes en el litoral almeriense y en el Estrecho, con rachas muy fuertes.