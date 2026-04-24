El Ayuntamiento de Cádiz se convierte en patrono de la Fundación Archivo Manuel de Falla

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de los tenientes de alcalde de Cultura, Maite González, y de Urbanismo, José Manuel Cossi, ha informado que desde el pasado 21 de abril el Ayuntamiento de Cádiz ya forma parte de la Fundación Archivo Manuel de Falla como patrono institucional.

Esta fundación tiene su sede en Granada y tiene como patronos al Ayuntamiento de Granada, el Ministerio de Cultura, la Subdirección general de los archivos estatales, la consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

En ese sentido, el alcalde ha explicado que el Archivo Manuel de Falla es un centro de documentación musical que conserva el legado documental y la biblioteca del compositor, nacido en Cádiz y que vivió durante una buena parte de su vida en Granada.

Como ha recordado, este año 2026 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de este compositor, una fecha para la que el Ayuntamiento de Cádiz está trabajando "en una programación especial para esta conmemoración".

Hace unas semanas se firmó en Madrid un protocolo entre todos los patronos de la fundación para la celebración de una serie de eventos y actividades en torno a Manuel de Falla y ahora, al formar parte de la Fundación, el Ayuntamiento también firmará dicho protocolo.

Bruno García ha explicado que el contacto con la institución de cara al programa de actividades que se está preparando "es constante" y que la teniente de alcalde delegada de Cultura ha mantenido "varios encuentros" con la presidenta de la Fundación, Elena García de Paredes.

Así, ha agradecido a la presidenta "su empeño" para que estén presentes en este patronato y "su lealtad institucional a la hora de afrontar este año Falla con la presencia de las dos ciudades que marcaron la vida de Manuel de Falla, Cádiz y Granada".